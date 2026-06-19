Koniec Laska w CPK! Tak się pożegnał

  • Polityka
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Maciej Lasek / autor: Fratria
Maciej Lasek / autor: Fratria

Maciej Lasek żegna się z funkcją pełnomocnika rządu ds. CPK. Kontrowersyjny urzędnik udostępnił wpis na portalu X, w którym chwali własne „osiągnięcia” i wyraża przekonanie, że projekt będzie dalej się rozwijał.

Maciej Lasek przestał być pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. W jego miejsce powołany zostanie wiceminister Piotr Malepszak.

Jak przekazał resort infrastruktury, Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier. Z kolei szef tego ministerstwa – Dariusz Klimczak - mówił na antenie RMF FM, że decyzja została podjęta na prośbę samego Laska.

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Wpis Laska

Maciej Lasek opublikował wpis w mediach społecznościowych. Pisze w nim o „trudnych decyzjach” i „głębokich reformach”. Przekonuje też m.in., że rzekomo doszło do odblokowania inwestycji.

Kiedy obejmowałem funkcję Pełnomocnika rządu ds. CPK, staliśmy przed podzielonym środowiskiem i projektami, które żyły wyłącznie w sferze politycznych obietnic. To był czas trudnych decyzji, głębokich reform i ciężkiej pracy o to, by w Polsce funkcjonowała branża lotnicza, której będzie zazdrościł nam świat. Dziś, z prawdziwym wzruszeniem i dumą, mogę powiedzieć, że polska branża lotnicza wreszcie gra w jednej, narodowej drużynie. Podziały ustąpiły miejsca merytorycznej współpracy. CPK, PPL, PAŹP, PLL LOT, lotniska regionalne zjednoczyły siły. To Wy jesteście prawdziwymi bohaterami tych zmian. Praca z Wami była dla mnie największym zawodowym zaszczytem. Najważniejsze jednak jest to, co wspólnie do tej pory osiągnęliśmy. Projekt Port Polska nareszcie opuścił krainę kolorowych slajdów, makiet i niespełnionych obietnic. Stanął twardo na ziemi. Odblokowaliśmy inwestycje, zabezpieczyliśmy finansowanie i wylaliśmy fundamenty pod to, by ten potężny ekosystem nareszcie zaczął realnie, fizycznie rosnąć. Zrobiliśmy to po gospodarsku, tak, by zyski z polskiego nieba zostawały w Polsce. Stworzyliśmy racjonalny plan dla kolei, która skutecznie połączy Polaków, z pełnym poszanowaniem głosu lokalnych społeczności. Zintegrowana Sieć Kolejowa – Krajowy plan inwestycji kolejowych stworzony dzięki współpracy Port Polska i PKP PLK stanowić będzie przez dekady nowoczesny krwiobieg polskiego transportu

— czytamy.

Zdaniem Laska, odchodząc przekazuje projekt oraz całą „branże lotniczą” w „dobrej kondycji”. W swoim wpisie wspomniał też o populizmie.

Budowa strategicznej infrastruktury państwa to jednak nie jest sprint. To prawdziwa sztafeta. Mój odcinek na tej bieżni właśnie dobiega końca. Przekazuję tę pałeczkę z czystym sumieniem i poczuciem dobrze spełnionego obowiązku, wiedząc, że zostawiam branże lotniczą i Port Polska w dobrej kondycji. Zawsze uważałem, że w zarządzaniu państwowym majątkiem nie szuka się taniego poklasku, lecz wierności faktom. Wierzę, że tylko z podniesioną głową, bez ulegania iluzjom i populizmowi, można budować rzeczy trwałe. My tę postawę zachowaliśmy. Dziękuję każdemu z Was za zaufanie, za wsparcie, a czasem za trudne dyskusje, które uczyły pokory. Mojemu następcy życzę siły i wyłącznie dobrych decyzji. Przed polskim lotnictwem i koleją piękna przyszłość. Będę jej kibicował każdego dnia. Dziękuję

— pisze Lasek.

X/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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