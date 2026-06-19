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Lasek nie będzie się już zajmował CPK! Został odwołany. Kto go zastąpi?

  • Polityka
  • opublikowano:
Maciej Lasek / autor: Fratria
Maciej Lasek / autor: Fratria

Wiceminister infrastruktury Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego; na stanowisku zastąpi go wiceminister Piotr Malepszak - przekazał w piątek resort infrastruktury.

Z dniem 19 czerwca 2026 r. następuje zmiana na stanowisku Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Decyzją Prezesa Rady Ministrów z tej funkcji odwołany został sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Maciej Lasek. Jednocześnie na stanowisko Pełnomocnika Rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego powołany został podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, dotychczas odpowiedzialny za transport kolejowy

— przekazało ministerstwo w komunikacie.

Resort podkreślił, że zgodnie z przepisami Pełnomocnika Rządu ds. CPK powołuje i odwołuje premier.

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że odwołanie jest na prośbę samego Laska.

Rozmawiałem z panem Maciejem Laskiem, on nie przedstawiał żadnego uzasadnienia. Przekazał mi jedynie, że to jest na jego prośbę

— powiedział Klimczak w piątek w radiu RMF FM. Dodał, że w czwartek przekazał Laskowi podpisany przez premiera dokument o dymisji.

Lasek pełnomocnikiem został 20 grudnia 2023 roku. Później, bo 2 lipca 2024 roku otrzymał nominację na stanowisko wiceministra w Ministerstwie Infrastruktury. Wcześniej był w resorcie funduszy i polityki regionalnej.

kk/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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