"Salonik VIP" i minister z KO. A cóż to za pogłoski?

W kontekście „saloniku dla VIP”, który miał funkcjonować w Szpitalu Południowym i służyć politykom KO, w sieci pojawiają się pytania/plotki na temat jednego z ministrów w rządzie Donalda Tuska. „Mówicie, że jechał na bombach do szpitala VIP dla polityków KO, żeby tam, poza kolejką zrobić sobie czary i mary i zbić stan alkoholu we krwi?” - pyta na platformie X dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira. My tymczasem czekamy na komentarz ze strony resortu.
W Szpitalu Południowym w Warszawie miał funkcjonować specjalny salonik dla VIP służący politykom KO, którzy mogli liczyć na tamtejszym SOR na dostęp do pomocy medycznej bez kolejki. Sprawę opisywał Patryk Słowik z portalu zero.pl, w kontekście tajemniczo wysokich zarobków Dawida Kacprzyka, młodego lekarza bez specjalizacji.
Minister „jechał na bombach” do „szpitala VIP”?
Z kolei dr inż. Piotr Kusznieruk, działacz Lewicy i rektor jednej z medycznych uczelni, wspominał wczoraj w Radiu Dla Ciebie, na jakiego rodzaju pomoc mogli liczyć członkowie KO w ursynowskiej placówce. „Mówi się, że politycy, którzy kończyli imprezę, lądowali w tym szpitalu po to, żeby się odtruć poalkoholowo” - powiedział.
Czyli mówicie, że pan minister jechał na bombach do szpitala VIP dla polityków KO, żeby tam, poza kolejką zrobić sobie czary i mary i zbić stan alkoholu we krwi?
— pytał dziś na platformie X Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
W tym kontekście w sieci przypomniano wypowiedź jednego z ministrów, który w pewnym momencie swojej kariery musiał poddać się badaniu alkomatem, które nie wykazało obecności alkoholu. Po badaniu, jak sam wspomina, udał się na badanie krwi do szpitala. Polityk KO podkreślał, że zgłosił się wówczas na SOR i po tej wizycie w szpitalu posiada potwierdzające ją dokumenty wypisowe.
Pytania opozycji
Politycy opozycji, jak Michał Moskal z PiS, pytają, czy chodzi o konkretnego ministra i jego problem techniczny podczas Dnia Strażaka 4 maja 2024 r.
Czy po pogłosie w Dzień Strażaka badanie krwi Marcina Kierwińskiego odbyło się w Szpitalu Południowym?
Są pytania, lecz niczego nie można oczywiście przesądzić. Dlatego portal wPolityce.pl skierował do resortu pytania, czy kierujący nim minister we wskazanym dniu zgłaszał się na SOR Szpitala Południowego. Do chwili publikacji niniejszego tekstu odpowiedzi jeszcze nie otrzymaliśmy, jednak gdy tylko spłyną, niezwłocznie podzielimy się nimi z Czytelnikami.
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X/aja
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762980-salonik-vip-i-minister-z-ko-a-coz-to-za-pogloski
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