Tusk próbuje odwracać uwagę i zaczepia Cieszyńskiego. Jest riposta! "Pod jego siedzeniem płonie pożar"

  • Polityka
  • opublikowano:
Cieszyński odpowiada Tuskowi / autor: Fratria
Cieszyński odpowiada Tuskowi / autor: Fratria

Premier Donald Tusk nieudolnie próbował odwrócić uwagę od szpitalnej afery Koalicji Obywatelskiej, atakując Janusza Cieszyńskiego. Polityk PiS nie zostawił suchej nitki na szefie rządu.

Opinia publiczna jest zbulwersowana ustaleniami dotyczącymi afery Koalicji Obywatelskiej w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Premier Donald Tusk próbował rozmywać odpowiedzialność swojej formacji, chcąc przekonywać Polaków, że podjęto odpowiednie działania naprawcze i jako kontrprzykład próbował stawiać Janusza Cieszyńskiego, posła Prawa i Sprawiedliwości, byłego wiceministra zdrowia.

Jest taki człowiek, nazywa się Cieszyński i jak wyszła sprawa respiratorów to on awansował. Gdyby rządził PiS to ten młody człowiek ze Szpitala Południowego zostałby pewnie wiceministrem

— przekonywał Tusk.

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Trudno jednak uwierzyć w to, że nikt z Koalicji Obywatelskiej nie wiedział o patologiach w Warszawskim Szpitalu Południowym. Zwłaszcza, że przecież politycy ci ochoczo korzystali z jego „usług”. Teraz więc mamy nie wyjaśnianie afery, ale co najwyżej paniczne reagowanie.

Mocna odpowiedź

Na oskarżenia te zareagował sam Janusz Cieszyński, były minister cyfryzacji, były wiceminister zdrowia.

Premier Donald Tusk powinien w tej sprawie zasięgnąć wiedzy u koordynatora służb specjalnych. Pan Tomasz Siemoniak w wywiadzie dla Onetu porównał tę sprawę do afery „Żelazo”. Przypomnę - to była afera polegająca na tym, że służby PRL okradały państwo. W przypadku zakupu respiratorów dostawca był rekomendowany przez Agencję Wywiadu i dysponował pozytywną opinią CBA. Gdyby ludzie pana Tuska mieli choćby cień dowodu, że tak jak pan Kacprzyk uwłaszczyłem się na państwowym dawno miałbym zarzuty, a moje konta w banku byłyby pozajmowane przez prokuratora. Nic takiego nie miało miejsca, a bodnarowska prokuratura umorzyła sprawę. Wszystkim polecam lekturę liczącego 170 stron uzasadnienia, z którego łatwo wyczytać, że nie było tam mowy o żadnym złodziejstwie

— wskazał.

Odnosząc się do reszty insynuacji: zostałem sekretarzem stanu a potem ministrem, bo najpierw wdrożyłem z sukcesami e-zdrowie (ostatnio chwaliła to minister Sobierańska-Grenda), a potem parę innych dużych cyfrowych projektów (chwali je publicznie premier Gawkowski). No i wszyscy wiedzą, że nic nie ukradłem

— dodał.

Pan premier też wie, ale po pierwsze jego luźny stosunek do prawdy jest powszechnie znany, a po drugie obecnie pod jego siedzeniem płonie pożar wywołany przez warszawską kamarylę dowodzoną przez Marcina Kierwińskiego

— podkreślił Cieszyński.

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Adrian Siwek/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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