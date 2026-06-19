Lider partii Razem Adrian Zandberg mówiąc o aferze szpitalnej Koalicji Obywatelskiej, wskazał, że warszawska struktura tej formacji „gnije”. „Jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć” - wskazał.
Adrian Zandberg w programie RMF FM, odnosząc się do afery szpitalnej Koalicji Obywatelskiej, wskazał, że jego formacja nie dołączyła do rządu, ponieważ postanowiono, że sytuacja w służbie zdrowia ma pozostać bez zmian.
My usłyszeliśmy, kiedy ten rząd powstawał, że nie ma zgody na żadne zmiany, że ma być tak, jak było, że na przykład patologia systemu kontraktowego zostanie utrzymana i że z żadnymi wpływowymi grupami interesu ten rząd się nie będzie konfrontować
— wskazał.
A potem zobaczyłem, jak wygląda lista sponsorów Campusu Polska z wielkimi prywatnymi firmami medycznymi, które na tej degrengoladzie ochrony zdrowia korzystają i szczerze mówiąc wiele rzeczy stało się dla mnie całkiem jasne
— wskazał.
Gnijąca KO
Adrian Zandberg zwrócił także uwagę, że struktura Koalicji Obywatelskiej „gnije”.
Jak słucham tej opowieści, że nikt nic nie wiedział i tak naprawdę to był tylko jakiś jeden lekarz, który za to wszystko odpowiada, to mogę się tylko uśmiechnąć. No, prawda jest taka, że mamy zgniłą, moim zdaniem zgniłą moralnie strukturę, którą jest warszawska Platforma Obywatelska
— zaznaczył.
I dla mnie jest coś bardzo dziwnego w tym, że jak w Krakowie przegrał wybory w referendum Miszalski, to wtedy Donald Tusk strukturę w Krakowie za karę rozwiązał. A jak tutaj po prostu coś gnije i śmierdzi, to struktura pana Kierwińskiego i pan Kierwiński nie jest zagrożony. Myślę, że to wiele mówi o panu premierze Tusku
— wskazał.
Problem w Warszawie
Polityk szczególną uwagę zwrócił na Warszawę.
Mamy do czynienia z sytuacją taką, w której Platforma, koalicja rządzi Warszawą, w tej Warszawie ma pełnię władzy i no po prostu coś zgniłego, naprawdę zgniłego się stało
— podkreślił.
Jeżeli nagle w jednostce publicznej zostały stworzone osobne tak naprawdę pod szpital dla tych, którzy mają układy, dla tych, którzy są z partii rządzącej. Więc, no przepraszam bardzo, kto to zrobił? Zrobiła to partia, która rządzi, rządzi w Polsce i rządzi w Warszawie. Tego nie zrobiła koalicja krasnoludków, tylko to byli politycy. Nie koalicji krasnoludków, tylko Koalicji Obywatelskiej, którzy tam byli obsługiwani poza kolejnością. Kiedy normalni ludzie czekali po kilkanaście godzin na to, żeby doczekać się na lekarza
— wskazał.
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Adrian Siwek/RMF FM/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762969-zandberg-dosadnie-o-aferze-ko-gnije-i-smierdzi
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