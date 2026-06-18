Dorota Wysocka-Schnepf próbowała sugerowac ukraińskie korzenie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Spotkało się to z mocną odpowiedzią ze strony Olgi Semeniuk-Patkowskiej.
Dziennikarka neo-TVP Dorota Wysocka-Schnepf w mediach społecznościowych reklamowała nowy odcinek swojego wzbudzające ogromne kontrowersje programu „Niebezpieczne związki”.
Poseł bada stopień ukrainizacji urzędów. Czy zbada też Sejm? I jak wykryje Kuźmiuków, Semeniuków, Dziedziczaków, to co z nimi zrobi? Brzydka zabawa nazwiskami? Wyjątkowo paskudna
— atakowała.
Sprawa dotyczy inicjatywy posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego, który zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.
Reakcja Semeniuk-Patkowskiej
Na wpis Wysockiej-Schnepf zareagowała jedna z wywołanych posłanek Olga Semeniuk Patkowska.
Krótki komentarz
— napisała, udostępniając fragment film „Psy”, gdzie postać grana przez aktora Cezarego Pazura wypowiada kultowy cytat: „… was nie można sądzić, was trzeba leczyć”.
as/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762967-absurdalny-wpis-wysockiej-schnepf-padl-kultowy-tekst-z-psow
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