Absurdalny wpis Wysockiej-Schnepf. Semeniuk-Patkowka odpowiada kultowym tekstem z "Psów"!

  • Polityka
  • opublikowano:
Absurdalny wpis Wysockiej-Schnepf / autor: Tomasz Leśniowski (Magen), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons
Absurdalny wpis Wysockiej-Schnepf / autor: Tomasz Leśniowski (Magen), CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons

Dorota Wysocka-Schnepf próbowała sugerowac ukraińskie korzenie posłów Prawa i Sprawiedliwości. Spotkało się to z mocną odpowiedzią ze strony Olgi Semeniuk-Patkowskiej.

Dziennikarka neo-TVP Dorota Wysocka-Schnepf w mediach społecznościowych reklamowała nowy odcinek swojego wzbudzające ogromne kontrowersje programu „Niebezpieczne związki”.

Poseł bada stopień ukrainizacji urzędów. Czy zbada też Sejm? I jak wykryje Kuźmiuków, Semeniuków, Dziedziczaków, to co z nimi zrobi? Brzydka zabawa nazwiskami? Wyjątkowo paskudna

— atakowała.

Sprawa dotyczy inicjatywy posła niezrzeszonego Janusza Kowalskiego, który zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.

Reakcja Semeniuk-Patkowskiej

Na wpis Wysockiej-Schnepf zareagowała jedna z wywołanych posłanek Olga Semeniuk Patkowska.

Krótki komentarz

— napisała, udostępniając fragment film „Psy”, gdzie postać grana przez aktora Cezarego Pazura wypowiada kultowy cytat: „… was nie można sądzić, was trzeba leczyć”.

as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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