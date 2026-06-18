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Katarzyna Piekarska zasłabła w Sejmie. Pomocy udzieliła jej była minister zdrowia z PiS

  • Polityka
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Posłanka KO Katarzyna Piekarska (C) opuszcza salę plenarną Sejmu / autor: PAP/Radek Pietruszka
Posłanka KO Katarzyna Piekarska (C) opuszcza salę plenarną Sejmu / autor: PAP/Radek Pietruszka

Posłanka Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska zasłabła na sali plenarnej Sejmu.

Do niepokojącego zdarzenia doszło podczas przerwy w bloku głosowań proceduralnych.

Stało się to po tym, jak prowadziła ona ożywioną dyskusję z politykami Prawa i Sprawiedliwości przy ich ławach poselskich.

Katarzyna Piekarska podeszła do jednego z naszych posłów z pretensjami po głosowaniu, była rozemocjonowana. Stałem z boku i nie brałem udziału w tej sytuacji. Po tym, jak zasłabła, krzyczeliśmy o pomoc i staraliśmy się ocucić posłankę. Pomogła jej Katarzyna Sójka, która jest lekarzem

— przekazał poseł PiS Kazimierz Smoliński w rozmowie z Fakt.pl.

Reporterzy obecni na sali plenarnej opowiadali, że w tamtym momencie było bardzo duszno.

Posłanka opuściła salę przy asyście straży marszałkowskiej. Nie wiadomo, co działo się z nią potem.

To nie pierwszy taki przypadek Katarzyny Piekarskiej. Poprzedni raz zasłabła w Sejmie cztery lata temu. Trafiła wówczas do szpitala.

as/Polsat News/Fakt.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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