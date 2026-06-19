Polacy oburzeni aferą w szpitalu, a Giertych robi sobie... żarty

  • Polityka
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Giertych drwi z afery / autor: Fratria
Giertych drwi z afery / autor: Fratria

Poseł Koalicji Obywatelskiej Roman Giertych próbował wykpić aferę z „salonikiem VIP” dla polityków Koalicji Obywatelskiem w Warszawskim Szpitalu Południowym.

Muszę się przyznać, że korzystałem z saloniku VIP w warszawskim szpitalu i przeprowadziłem tam pełne badania poza kolejnością. Poniżej moje oświadczenie, w którym na końcu chciałem wyrazić swoje ubolewanie

— napisał Roman Giertych we wpisie zamieszczonym w serwisie X.

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Zamieścił przy tym „oświadczenie”, w którym udawał, że przyznaje się do winy, a tak naprawdę próbował nieudolnie ośmieszyć aferę, która oburzyła opinię publiczną w Polsce.

Oświadczenie. W dniu 15 października 2020 roku korzystałem z saloniku VIP w szpitalu w Warszawie. Poza kolejnością otrzymałem szereg badań lekarskich, w tym niektóre bardzo specjalistyczne. Mieszkałem w jednoosobowej sali z pełną ochroną, która chroniła mnie przed kontaktem z innymi pacjentami

— opowiadał.

W trakcie gdy przebywałem w szpitalu odwiedzali mnie przedstawiciele zawodów prawniczych, którzy starali się mnie zabawiać, ale nie wszystko pamiętam, bo źle się czułem. Koszt mego pobytu i badań z pewnością przekroczył kilkadziesiąt tysięcy złotych, albowiem Państwo w trosce o mnie chciało sprawdzić, czy nie zostałem otruty i badało moją krew na wszelkie możliwe chemikalia i narkotyki (nic nie znaleziono). Przeprowadzone badania były w moim życiu najdokładniejszymi i dzięki temu przez pewien czas mogłem uniknąć później prywatnych badań. Podaję pełne nazwisko osób odpowiedzialnych za tak ponadstandardowe potraktowanie mnie przez władze szpitala i Państwo: Zbigniew Ziobro, Mariusz Kamiński i Jarosław Kaczyński. Dodam, że za ten pobyt Państwo zapłaciło mi 35 tysięcy złotych

— drwił.

Tak bowiem orzekł sąd w wyroku po tym jak stwierdzono nielegalność mojego zatrzymania. Nigdy wcześniej ani później nie nocowałem w żadnym z warszawskich szpitali. Chciałbym pozdrowić tych wszystkich pisowców, którzy na początku mego oświadczenia odczuwali chwilę triumfu. Przykro mi z powodu waszego zawodu

— pisał.

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as/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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