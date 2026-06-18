CBA w mieszkaniu radnej KO!

CBA pojawiło się w mieszkaniu lubelskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Anny Glijer. To kolejne działania służb związane z aferą w tym mieście po tym, jak zatrzymany został lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski.
Na portalu Onet ukazał się artykuł o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze przeprowadzili działania w mieszkaniu Anny Glijer, lubelskiej radnej Koalicji Obywatelskiej i bliskiej współpracowniczki wojewody lubelskiego.
Jak wskazano, agenci zabezpieczyli telefony komórkowe jej oraz jej partnera w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jak również jej laptop służbowy, kilka pendrive’ów oraz telefon komórkowy sekretarki.
Onet wskazał, że sprzęt został zwrócony po kilku godzinach.
Stanowisko Glijer
W oświadczeniu Glijer przekonywała, że postępowania toczy się w sprawie, a nie przeciwko niej.
Postępowanie prowadzone przez organy państwowe toczy się w sprawie (in rem), a nie przeciwko osobie. Nie przedstawiono mi żadnych zarzutów, a moje działania stanowią element standardowej współpracy z organami wyjaśniającymi. Sugerowanie mojej winy nie znajduje żadnego uzasadnienia i narusza moje dobra osobiste
— napisała.
Działania w Lublinie
Wczoraj na portalu wPolityce.pl informowaliśmy, że lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.
Służba przekazała w komunikacie prasowym, że „jest to efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywarcia bezprawnego wpływu na przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium”.
„CBA nie pęka”
Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef CBA i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.
I dlatego chcieli zlikwidować CBA. A CBA nie pęka!
— wskazał.
xyz/as/X/Onet.pl/CBA.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762952-cba-w-mieszkaniu-radnej-ko
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