CBA w mieszkaniu radnej KO!

  • Polityka
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CBA w mieszkaniu radnej KO / autor: Fratria
CBA w mieszkaniu radnej KO / autor: Fratria

CBA pojawiło się w mieszkaniu lubelskiej radnej Koalicji Obywatelskiej Anny Glijer. To kolejne działania służb związane z aferą w tym mieście po tym, jak zatrzymany został lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski.

Na portalu Onet ukazał się artykuł o działaniach Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Funkcjonariusze przeprowadzili działania w mieszkaniu Anny Glijer, lubelskiej radnej Koalicji Obywatelskiej i bliskiej współpracowniczki wojewody lubelskiego.

Jak wskazano, agenci zabezpieczyli telefony komórkowe jej oraz jej partnera w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim, jak również jej laptop służbowy, kilka pendrive’ów oraz telefon komórkowy sekretarki.

Onet wskazał, że sprzęt został zwrócony po kilku godzinach.

Stanowisko Glijer

W oświadczeniu Glijer przekonywała, że postępowania toczy się w sprawie, a nie przeciwko niej.

Postępowanie prowadzone przez organy państwowe toczy się w sprawie (in rem), a nie przeciwko osobie. Nie przedstawiono mi żadnych zarzutów, a moje działania stanowią element standardowej współpracy z organami wyjaśniającymi. Sugerowanie mojej winy nie znajduje żadnego uzasadnienia i narusza moje dobra osobiste

— napisała.

Działania w Lublinie

Wczoraj na portalu wPolityce.pl informowaliśmy, że lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Służba przekazała w komunikacie prasowym, że „jest to efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywarcia bezprawnego wpływu na przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium”.

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CBA nie pęka”

Sprawę w mediach społecznościowych skomentował Maciej Wąsik, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceszef CBA i były wiceminister spraw wewnętrznych i administracji.

I dlatego chcieli zlikwidować CBA. A CBA nie pęka!

— wskazał.

xyz/as/X/Onet.pl/CBA.gov.pl

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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