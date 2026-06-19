Mocne uderzenie w Cienkowską! "Zwykła lipa…"

Marta Cienkowska odtrąbiła niebywały sukces rządu koalicji 13 grudnia ws. ekshumacji ofiar Rzezi Wołyńskiej na Ukrainie. Posłużyła się przy tym nieprawdą, która została merytorycznie wyjaśniona przez IPN oraz rzecznika prezydenta RP Rafała Leśkiewicza.
Na facebookowym profilu Polski 2050 pojawiło się nagranie z Martą Cienkowską, która poruszyła kwestię Wołynia.
Po raz pierwszy od wielu lat wznowiliśmy prace poszukiwawcze i ekshumacyjne. w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej przeprowadziliśmy prace poszukiwawcze i mamy kolejne zgody na ekshumacje, a od kilku dni prowadzimy prace poszukiwawcze w Hucie Pieniackiej. To miejsce, do którego jeszcze nie trafiliśmy
— powiedziała minister w rządzie koalicji 13 grudnia.
„Efektem wieloletnich starań IPN”
Do słów Cienkowskiej odniósł się Instytut Pamięci Narodowej w obszernym wpisie na portalu X.
Prace poszukiwawcze lub ekshumacyjne prowadzone na Ukrainie są efektem wieloletnich starań Instytutu Pamięci Narodowej. Warto przypomnieć, że Instytut Pamięci Narodowej od lat konsekwentnie stara się na otrzymanie zgód władz ukraińskich na przeprowadzenie prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych na Ukrainie
— czytamy w oświadczeniu IPN.
IPN dodał, że kluczowe okazało się działanie prezydenta Karola Nawrockiego.
Przełomowym momentem w procesie uzyskiwania zgód było spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy – Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego w grudniu ubiegłego roku
— dodano.
Historia wymaga prawdy, odpowiedzialności i szacunku dla ofiar. Fakty są udokumentowane i nie powinny stawać się przedmiotem doraźnych interpretacji czy politycznych zabiegów wizerunkowych
— wskazał IPN.
Czytaj także
Ekipa Tuska dobra tylko w marketingu
Głos ws. zabrał również rzecznik prezydenta RP Rafał Leśkiewicz.
Sprawczości nie buduje się na manipulacjach. Nieudolności nie przykrywa się fałszywą troską o pamięć. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska kontynuuje swoje spacery dendrologiczne. Tym razem wśród lip. Bo to co robi to zwykła lipa…
— czytamy we wpisie na portalu X.
Prezydencki minister wskazał, że Cienkowska chwali się zasługami, do których ręki nie przeyłożył rząd koalicji 13 grudnia.
Najłatwiej powiedzieć – tak jak Pani Minister – „my działamy”. Trudniej przyznać, kto rzeczywiście wykonał tą pracę. Nie można przypisywać sobie przełomu w sprawie poszukiwań i ekshumacji na Wołyniu, pomijając wieloletnie działania IPN i rolę Prezydenta RP Karola Nawrockiego. Pani Minister, przełom nastąpił w grudniu 2025 roku, po spotkaniu Prezydentów Polski i Ukrainy – wydarzeniu, w którym rząd nie odegrał żadnej roli
— dodał.
Jeśli mówimy o Wołyniu, mówmy uczciwie: Polacy byli mordowani przez UPA. Tego właśnie Pani starannie unika, zastępując prawdę wygodnymi ogólnikami o „ofiarach Wołynia”, nie wskazując sprawców tej zbrodni ludobójstwa. Stawką tej sprawy jest nie tylko pamięć. Jest nią także prawda historyczna oraz elementarna uczciwość wobec tych, którzy przez lata walczyli o możliwość odnalezienia, identyfikacji i godnego pochówku Ofiar
— kontynuował Leśkiewicz.
Pamięć wymaga prawdy i konsekwencji w działaniu a nie taniego marketingu. Wy tylko w tym jesteście dobrzy
— zakończył rzecznik prezydenta.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762934-mocne-uderzenie-w-cienkowska-zwykla-lipa
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.