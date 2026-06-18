Odtrucia poalkoholowe polityków? Ciekawe doniesienia!

„Bardzo często mówi się również, że politycy, którzy kończyli imprezę, lądowali w tym szpitalu po to, żeby się odtruć poalkoholowo, bo tam były realizowane takie warunki” - powiedział dr Piotr Kusznieruk. Rektor Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych był pytany w RDC, czego spodziewa się po audycie w Szpitalu Południowym.
Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski po doniesieniach medialnych na temat „saloniku VIP” i przyjmowania polityków KO bez kolejki na SOR Szpitala Południowego (co łączy się z doniesieniami o milionowych zarobkach zaledwie 29-letniego lekarza bez specjalizacji i zarazem radnego KO, Dawida Kacprzyka) zarządził audyt w placówce. Czy jednak można oczekiwać wykrycia i usunięcia nieprawidłowości?
Politycy przychodzili na odtrucia?
Dr Piotr Kusznieruk był jednym z gości Radia dla Ciebie. Pytany, czego spodziewa się po audycie, odpowiedział: „Niczego”.
Audyt szpitala miejskiego, zarządzany przez miasto, wykonywany przez urzędników miejskich, do niczego nie prowadzi. Po ujawnieniu tej informacji do tego szpitala powinna wejść prokuratura i NIK. Wtedy oczekiwałbym czegoś więcej
— ocenił.
W tej rozmowie pojawiła się także nowa i dość interesująca informacja.
Natomiast w tej sytuacji, w której był, że tak powiem, prywatny salonik polityczny w Szpitalu Południowym, a bardzo często mówi się również, że politycy, którzy kończyli imprezę, lądowali w tym szpitalu po to, żeby się odtruć poalkoholowo, bo tam były realizowane takie warunki. To do niczego nie doprowadzi, bo w skład tej komisji audytoryjnej mogą wejść również osoby, które bardzo często korzystały z tych usług
— wskazał Kusznieruk.
W związku z tym uważam, że ten audyt to jest po prostu przygotowanie do oczyszczenia dokumentacji w tym szpitalu i nie mam w tej sprawie jak gdyby żadnych wątpliwości, co tam się po prostu działo. Chcę tylko zwrócić uwagę w zakresie edukacyjnym, że ten szpital też był bardzo pilnowany, żeby tam na przykład studenci nie odbywali praktyk albo odbywali praktyki na specjalnych zasadach. Dlatego dla mnie jako osoby pracującej na uczelni medycznej było to niezrozumiałe. No ale dzisiaj rozumiem, no, w celu podniesienia jakości kształcenia i mniejszej ilości wychodzących informacji, ten szpital po prostu odmawiał prowadzenia praktyk dla studentów kierunków medycznych czy pielęgniarskich
— dodał naukowiec.
„Obrzydliwa patologia”
Kolejne rewelacje❗️W saloniku VIP politycy PO mieli przyjeżdżać po to, by się ODTRUWAĆ po libacjach alkoholowych❗️ Bez kolejki, po czerwonym dywanie, na koszt podatnika❗️ Obrzydliwa patologia❗️#ElitaKOryta
— skomentował rzecznik PiS Rafał Bochenek.
X/RDC/Joanna Jaszczuk
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762928-odtrucia-poalkoholowe-politykow-ciekawe-doniesienia
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