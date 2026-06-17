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Histeryczny występ Kosiniaka-Kamysza! Bronił Niemców i powoływał się przy tym na... wiarę

  • Polityka
  • opublikowano:
Kosiniak-Kamysz broni Niemców / autor: PAP/Leszek Szymański
Kosiniak-Kamysz broni Niemców / autor: PAP/Leszek Szymański

Jako chrześcijanie nie możemy zgodzić się na to, żeby krzyż był narzędziem walki, a nie symbolem miłości” - przekonywał szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, broniąc Niemców po brutalnej interwencji wobec Ruchu Obrony Granic w Berlinie.

Niemiecka policja w Berlinie w brutalny sposób uniemożliwiła działaczom Ruchu Obrony Granic umieszczenie krzyża w miejscu, gdzie rok temu Niemcy postawili kamień, będący formą upamiętnienia przez nich polski ofiar II wojny światowej. Kilku pobitych działaczy ROG trafiło do szpitala.

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Atak Kosiniaka-Kamysza

Sprawą nie zamierza jednak zajmować się rząd Donalda Tuska. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz podczas konferencji prasowej stanął po stronie… Niemców.

Ale jako chrześcijanie nie możemy zgodzić się na to, żeby krzyż był narzędziem walki, a nie symbolem miłości. Jeżeli więc ktoś chce upamiętnić, to nie idzie po to, żeby walczyć, tylko po to, żeby upamiętnić

— opowiadał

Te prowokacje, które pan Bąkiewicz realizuje w Polsce, w Niemczech, a pewnie również w innych miejscach, to nie jest żadna ochrona granic

— grzmiał.

To jest wszystko działanie na zniszczenie wspólnoty narodowej, wewnętrznej w Polsce. To pokłócenie nas z sojusznikami i sąsiadami. To jest doprowadzenie do tego, żeby Polska była osamotniona. Ja na to nie pozwolę. My na to nie pozwolimy

— przekonywał.

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as/X/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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