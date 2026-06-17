Rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski na antenie Telewizji wPolsce24 zwrócił uwagę na patologie związaną z politycznymi układami w szpitalach. „Politycy dzwonią do dyrektora i dyrektor dostaje polecenie służbowe. To jest cały ciąg zależności. Pamiętajmy, że większość szpitali w Polsce to są podmioty, które są własnością samorządów, powiatów, województw” - wskazał.
Według portalu Zero.pl oddział ratunkowy w Szpitalu Południowym w Warszawie miał w przyspieszonym trybie przyjmować polityków Koalicji Obywatelskiej.
Działacze partii mieli być przyjmowani bez kolejki, a kompleksowe badania były wykonywane niemal bezpośrednio po dokonaniu przez nich rejestracji.
Wcześniej media opisały, że koordynator SOR-u w placówce, a także radny KO warszawskiej dzielnicy Ursus Dawid Kacprzyk miał w trakcie specjalizacji zarobić w ubiegłym roku 1,6 mln zł. W poniedziałek Kacprzyk przestał być członkiem KO.…
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