Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA! Chodzi o korupcję

  • Polityka
  • opublikowano:
Lubelski kurator oświaty zatrzymany / autor: Fratria
Lubelski kurator oświaty zatrzymany / autor: Fratria

Lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służba przekazała w komunikacie prasowym, że „jest to efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywarcia bezprawnego wpływu na przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium”.

CBA wyjaśniło, że postępowanie przygotowawcze nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.

To druga realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Podczas pierwszych czynności w tej sprawie, 14 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, w tym Zastępczynię Prezydenta Miasta Lublin, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin, a także przedsiębiorców z branży eventowej. Dwoje urzędników, w tym Zastępczynię Prezydenta Lublina, zawieszono w czynnościach służbowych

— podkreśliło CBA. Chodzi o Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak związaną z Koalicją Obywatelską.

Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilka miejsc, w tym siedziby kuratorium i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczyli dokumentację dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla kuratorium i urzędu wojewódzkiego, urządzenia elektroniczne, korespondencję i inne dokumenty.

Ustalenia

Jak ustalono, kurator przekroczył swoje uprawnienia w zakresie reprezentowania Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez zawarcie porozumienia z ustalonym wykonawcą z branży eventowej.

Porozumienie to miało na celu wywarcie bezprawnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie

— zakomunikował zespół prasowy CBA.

Śledczy podali, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.

Kurator został zawieszony w czynnościach służbowych. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i dozór policji.

Stanowisko kuratora

Tomasz Szabłowski powiedział PAP, że przebywa obecnie w domu i nie jest zatrzymany.

Faktycznie rozmawiałem we wtorek z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Po złożeniu wyjaśnień zostałem zwolniony. Mam teraz czas, żeby odnieść się do protokołu

— wyjaśnił.

Kurator zaznaczył, że nie zgadza się ze stawianymi mu zarzutami i planuje wkrótce rozmowę z minister edukacji.

Adrian Siwek/PAP/CBA.gov.pl

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych