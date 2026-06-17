Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA! Chodzi o korupcję

Lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski został zatrzymany przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Służba przekazała w komunikacie prasowym, że „jest to efekt śledztwa dotyczącego przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz wywarcia bezprawnego wpływu na przygotowywanie, a następnie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez urzędników Urzędu Miasta Lublin oraz Kuratorium”.
CBA wyjaśniło, że postępowanie przygotowawcze nadzoruje Małopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Krakowie.
To druga realizacja procesowa w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym. Śledztwo ma charakter rozwojowy. Podczas pierwszych czynności w tej sprawie, 14 stycznia 2026 roku, funkcjonariusze CBA zatrzymali siedem osób, w tym Zastępczynię Prezydenta Miasta Lublin, dyrektora oraz kierownika jednego z wydziałów Urzędu Miasta Lublin, a także przedsiębiorców z branży eventowej. Dwoje urzędników, w tym Zastępczynię Prezydenta Lublina, zawieszono w czynnościach służbowych
— podkreśliło CBA. Chodzi o Beatę Stepaniuk-Kuśmierzak związaną z Koalicją Obywatelską.
Podczas akcji funkcjonariusze przeszukali kilka miejsc, w tym siedziby kuratorium i Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Zabezpieczyli dokumentację dotyczącą określonych zamówień publicznych realizowanych dla kuratorium i urzędu wojewódzkiego, urządzenia elektroniczne, korespondencję i inne dokumenty.
Ustalenia
Jak ustalono, kurator przekroczył swoje uprawnienia w zakresie reprezentowania Kuratorium Oświaty w Lublinie poprzez zawarcie porozumienia z ustalonym wykonawcą z branży eventowej.
Porozumienie to miało na celu wywarcie bezprawnego wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji 100-lecia Kuratorium Oświaty w Lublinie
— zakomunikował zespół prasowy CBA.
Śledczy podali, że ustalone osoby uzgadniały tryb oraz wartość zamówień, a także kierowały zapytania ofertowe do wcześniej wybranych podmiotów, co gwarantowało wybór konkretnego wykonawcy powiązanego ze sprawcami.
Kurator został zawieszony w czynnościach służbowych. Zastosowano wobec niego poręczenie majątkowe i dozór policji.
Stanowisko kuratora
Tomasz Szabłowski powiedział PAP, że przebywa obecnie w domu i nie jest zatrzymany.
Faktycznie rozmawiałem we wtorek z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Po złożeniu wyjaśnień zostałem zwolniony. Mam teraz czas, żeby odnieść się do protokołu
— wyjaśnił.
Kurator zaznaczył, że nie zgadza się ze stawianymi mu zarzutami i planuje wkrótce rozmowę z minister edukacji.
Adrian Siwek/PAP/CBA.gov.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762892-lubelski-kurator-oswiaty-zatrzymany-przez-cba-chodzi-o-korupcje
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