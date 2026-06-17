Afera z prywatnym salonikiem VIP dla polityków KO w Szpitalu Południowym w Warszawie budzi coraz poważniejsze emocje. Na zdjęciach ujawnionych przez Patryka Słowiak z zero.pl widzimy m.in. wystrój wspomnianego pomieszczenia. Z tej okazji powstał nawet… rebus. Powstał też pomysł, by za internetową grafikę przyznano autorowi dopłatę do składki emerytalnej.
Na zdjęciach, które ilustrują wygląd saloniku VIP w szpitalu widzimy m.in. Obraz, na którym widzimy instalację stworzoną z kamieni.
Z tej okazji Jakub Szymczuk stworzył rebus, nawiązujący do słynnych słów Bartłomieja Sienkiewicza o treści: c..j, d…a, kamieni kupa.
Poprawiłem: rebus
– napisał było fotograf prezydenta Andrzeja Dudy, a obecnie dziennikarz „Kanału Zero”.
Dotacja do Cienkowskiej
Marcin Przydacz z Kancelarii Prezydenta RP zasugerował Jakubowi Szymczukowi, by postarał się o… dopłatę do emerytury. Nawiązał w ten sposób do działań minister Marty Cienkowskiej.
Za taka twórczość to min. Marta Cienkowska funduje dopłaty do składek emerytalnych. Proszę się zgłosić do najbliższego oddziału ZUS
– czytamy w jego wpisie.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762857-powstal-rebus-ws-saloniku-vip-cienkowska-funduje-doplaty
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