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Zembaczyński usiłował przerwać wystąpienie Kowalskiego w Sejmie. „Zamknij się człowieku”

  • Polityka
  • opublikowano:
Janusz Kowalski / autor: PAP/Paweł Supernak
Janusz Kowalski / autor: PAP/Paweł Supernak

Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, podsumował polityków Koalicji Obywatelskiej, zarzucając im „okradanie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia”. W swoim wystąpieniu nazwał ich „złodziejami”, a do próbującego mu przerwać Witolda Zembaczyńskiego zwrócił się w ostrych słowach: „Zamknij się człowieku”.

Jak przemawiał dosadnie Janusz Kowalski, „jak się patrzy na te wasze czoła Koalicji Obywatelskiej, to macie takie wielkie litery na każdym z waszych czół – ‘złodzieje’”.

Tak o was dzisiaj Polacy mówią. Jesteście złodziejami. Okradacie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia. Otwieracie sobie saloniki dla waszych działaczy. Wasi lekarze zarabiają miliony. A Polacy muszą płacić dzisiaj za znieczulenia

— mówił.

Muszą czekać miesiącami na badania, na operacje. Wielu umiera w ciszy

— podkreślił Janusz Kowalski, nawiązując do bulwersujących doniesień ws. młodego lekarza Dawida Kacprzyka i warszawskiego Szpitala Południowego.

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„Jak wam nie wstyd?”

Poseł niezrzeszony zapytał też:

Jak wam nie wstyd, panie Giertych, panie milionerze? Jak panu nie wstyd? Panie Zembaczyński, panie naleśniku, jak panu nie wstyd?

— dopytywał.

To jest coś niesłychanego - wasza pogarda dla służby zdrowia i dla Polaków. To, co robicie ze służbą zdrowia, woła o pomstę do nieba. Natychmiast skrócić i zniszczyć kwestie patologii z tymi wszystkimi kominami, jeżeli chodzi o wynagrodzenia tych lekarzy. Natychmiast

— zaznaczył.

Janusz Kowalski zwrócił się także z mównicy sejmowej bezpośrednio do posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, który mniej więcej od połowy usiłował przerwać jego przemówienie.

Zamknij się człowieku i zajmij się…

— powiedział.

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X/Sejm/tt

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