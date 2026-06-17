Janusz Kowalski, poseł niezrzeszony, podsumował polityków Koalicji Obywatelskiej, zarzucając im „okradanie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia”. W swoim wystąpieniu nazwał ich „złodziejami”, a do próbującego mu przerwać Witolda Zembaczyńskiego zwrócił się w ostrych słowach: „Zamknij się człowieku”.
Jak przemawiał dosadnie Janusz Kowalski, „jak się patrzy na te wasze czoła Koalicji Obywatelskiej, to macie takie wielkie litery na każdym z waszych czół – ‘złodzieje’”.
Tak o was dzisiaj Polacy mówią. Jesteście złodziejami. Okradacie Polaków z marzeń o normalnej służbie zdrowia. Otwieracie sobie saloniki dla waszych działaczy. Wasi lekarze zarabiają miliony. A Polacy muszą płacić dzisiaj za znieczulenia
— mówił.
Muszą czekać miesiącami na badania, na operacje. Wielu umiera w ciszy
— podkreślił Janusz Kowalski, nawiązując do bulwersujących doniesień ws. młodego lekarza Dawida Kacprzyka i warszawskiego Szpitala Południowego.
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„Jak wam nie wstyd?”
Poseł niezrzeszony zapytał też:
Jak wam nie wstyd, panie Giertych, panie milionerze? Jak panu nie wstyd? Panie Zembaczyński, panie naleśniku, jak panu nie wstyd?
— dopytywał.
To jest coś niesłychanego - wasza pogarda dla służby zdrowia i dla Polaków. To, co robicie ze służbą zdrowia, woła o pomstę do nieba. Natychmiast skrócić i zniszczyć kwestie patologii z tymi wszystkimi kominami, jeżeli chodzi o wynagrodzenia tych lekarzy. Natychmiast
— zaznaczył.
Janusz Kowalski zwrócił się także z mównicy sejmowej bezpośrednio do posła Koalicji Obywatelskiej Witolda Zembaczyńskiego, który mniej więcej od połowy usiłował przerwać jego przemówienie.
Zamknij się człowieku i zajmij się…
— powiedział.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762849-kowalski-w-sejmie-do-zembaczynskiego-zamknij-sie-czlowieku
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