Atak na przedstawicieli Ruchu Obrony Granic w Berlinie odbił się szerokim echem. Z tej okazji Radosław Sikorski postanowił… popisać się żartem. W swoim wpisie na portalu X pisze o „udanych wakacjach” i życzy „bezpiecznego powrotu do domu”. Do jego słów odniosła się córka Roberta Bąkiewicza. W odpowiedzi na jej wpis obecny szef polskiego MSZ pisze o… „zamawianiu pięciu piw”.
W Berlinie doszło do ogromnego skandalu - niemiecka policja postanowiła w brutalny sposób uniemożliwić działaczom Ruchu Obrony Granic umieszczenie krzyża w miejscu, gdzie rok temu Niemcy postawili kamień, będący formą upamiętnienia przez nich polski ofiar II wojny światowej. Kilku pobitych działaczy ROG trafiło do szpitala.
Radosław Sikorski postanowił w następujący sposób odnieść się do sytuacji:
W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym zachęcam do śledzenia strony @PolakZaGranica. Należy przestrzegać lokalnego prawa oraz wypełniać polecenia służb porządkowych. Konsulowie RP udzielają pomocy ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami zachowań nieroztropnych. Życzę udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do kraju!
– czytamy w jego wpisie.
Do słów szefa MSZ odniosła się córka Roberta Bąkiewicza, Blanka.
Panie Sikorski, dziś czuje się Pan mocny, bo stoi za Panem władza. Może Pan kpić z mojego taty i pouczać Polaków. Ale władza mija szybciej, niż się wydaje. A wstyd za takie słowa zostaje
– napisała.
Opowieści Sikorskiego o „pięciu piwach”
To jednak nie koniec tej dyskusji. Sikorski pozwolił sobie na kolejny wpis, w którym opowiada o „zamawianiu pięciu piw”. Mowa o nawiązaniu do faszystowskiego salutu.
Proszę tatusiowi przekazać aby uważał jak zamawia w Niemczech pięć piw bo propagowanie faszyzmu, z oczywistych historycznych powodów, jest tam surowo karane
– napisał Sikorski.
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mly/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762837-zenujace-zachowanie-sikorskiego-odpowiedziala-corka-bakiewicza
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