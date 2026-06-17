Żenujące zachowanie Sikorskiego! Mocna odpowiedź: "Władza mija szybciej, niż się wydaje"

  • Polityka
  • opublikowano:
Radosław Sikorski / autor: Fratria
Radosław Sikorski / autor: Fratria

Atak na przedstawicieli Ruchu Obrony Granic w Berlinie odbił się szerokim echem. Z tej okazji Radosław Sikorski postanowił… popisać się żartem. W swoim wpisie na portalu X pisze o „udanych wakacjach” i życzy „bezpiecznego powrotu do domu”. Do jego słów odniosła się córka Roberta Bąkiewicza. W odpowiedzi na jej wpis obecny szef polskiego MSZ pisze o… „zamawianiu pięciu piw”.

W Berlinie doszło do ogromnego skandalu - niemiecka policja postanowiła w brutalny sposób uniemożliwić działaczom Ruchu Obrony Granic umieszczenie krzyża w miejscu, gdzie rok temu Niemcy postawili kamień, będący formą upamiętnienia przez nich polski ofiar II wojny światowej. Kilku pobitych działaczy ROG trafiło do szpitala.

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Radosław Sikorski postanowił w następujący sposób odnieść się do sytuacji:

W związku z rozpoczynającym się sezonem urlopowym zachęcam do śledzenia strony @PolakZaGranica. Należy przestrzegać lokalnego prawa oraz wypełniać polecenia służb porządkowych. Konsulowie RP udzielają pomocy ale nie zawsze mogą ochronić przed skutkami zachowań nieroztropnych. Życzę udanych wakacji i bezpiecznego powrotu do kraju!

– czytamy w jego wpisie.

Do słów szefa MSZ odniosła się córka Roberta Bąkiewicza, Blanka.

Panie Sikorski, dziś czuje się Pan mocny, bo stoi za Panem władza. Może Pan kpić z mojego taty i pouczać Polaków. Ale władza mija szybciej, niż się wydaje. A wstyd za takie słowa zostaje

– napisała.

Opowieści Sikorskiego o „pięciu piwach”

To jednak nie koniec tej dyskusji. Sikorski pozwolił sobie na kolejny wpis, w którym opowiada o „zamawianiu pięciu piw”. Mowa o nawiązaniu do faszystowskiego salutu.

Proszę tatusiowi przekazać aby uważał jak zamawia w Niemczech pięć piw bo propagowanie faszyzmu, z oczywistych historycznych powodów, jest tam surowo karane

– napisał Sikorski.

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mly/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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