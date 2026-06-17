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Bruksela szykuje "Tarczę Demokracji". Szydło ostrzega!

  • Polityka
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Beata Szydło / autor: Fratria
Beata Szydło / autor: Fratria

Europa przygotowuje tzw. Tarczę Demokracji w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne. Gdy w Parlamencie Europejskim finalizowany jest raport w tej sprawie, Beata Szydło, eurodeputowana PiS i była premier, stawia pytanie, czy nowe narzędzie rzeczywiście ma chronić europejskie wartości — czy też to demokracja będzie musiała bronić się przed własnymi instytucjami.

Europejska Tarcza Demokracji powstała jako odpowiedź na zagrożenia związane z cyfryzacją, dezinformacją i napięciami geopolitycznymi.

Wracam właśnie ze spotkania dotyczącego tzw. Tarczy Demokracji. Kończy się praca nad tym raportem. W przyszłym tygodniu będziemy głosować jego ostateczną wersję. Jaka ona będzie? Czy rzeczywiście chodzi o obronę demokracji w Europie? Czy też może demokracja będzie musiała się bronić przed instytucjami i biurokracją europejską?

— zapytała Beata Szydło.

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X/PAP/tt

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