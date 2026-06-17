Bruksela szykuje "Tarczę Demokracji". Szydło ostrzega!

Europa przygotowuje tzw. Tarczę Demokracji w odpowiedzi na rosnące napięcia geopolityczne. Gdy w Parlamencie Europejskim finalizowany jest raport w tej sprawie, Beata Szydło, eurodeputowana PiS i była premier, stawia pytanie, czy nowe narzędzie rzeczywiście ma chronić europejskie wartości — czy też to demokracja będzie musiała bronić się przed własnymi instytucjami.
Europejska Tarcza Demokracji powstała jako odpowiedź na zagrożenia związane z cyfryzacją, dezinformacją i napięciami geopolitycznymi.
Wracam właśnie ze spotkania dotyczącego tzw. Tarczy Demokracji. Kończy się praca nad tym raportem. W przyszłym tygodniu będziemy głosować jego ostateczną wersję. Jaka ona będzie? Czy rzeczywiście chodzi o obronę demokracji w Europie? Czy też może demokracja będzie musiała się bronić przed instytucjami i biurokracją europejską?
— zapytała Beata Szydło.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762834-bruksela-szykuje-tarcze-demokracji-szydlo-ostrzega
Najnowsze artykuły
Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu
Śledź nas na Google News
Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News
Dziękujemy za przeczytanie!
Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.
Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.