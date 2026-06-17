„Grupa Polaków, także w starszym wieku, niosąc krzyż w miejscu upamiętnienia, została brutalnie spałowana i pobita bardzo dotkliwie przez niemiecką policję. I my teraz bez żadnych wyjaśnień ze strony niemieckiej mamy podpisywać jakąś umowę o współpracy z Niemcami? Przepraszam, ale to się w głowie nie mieści” - powiedział w „Rozmowie Wikły” na antenie Telewizji wPolsce24 prof. Przemysław Czarnek, wiceprezes PiS i kandydat tej partii na urząd premiera.
Red. Marcin Wikło zapytał, jakie zagrożenie mogli stanowić ludzie z Ruchu Obrony Granic dla niemieckiej policji, która tak brutalnie z pałami wpadła w tę grupę Polaków.
Żadne. Widzieliśmy te obrazki. Nawet zastanawialiśmy się z kolegami, co mogło tam się wydarzyć, co mogłoby sprowokować policję niemiecką do takiej reakcji i do aż takiej i w ogóle do reakcji nie było żadnej przyczyny
— podkreślił prof. Przemysław Czarnek.
„Rasizm przeciwko białym postępuje”
Wskazał, że „polscy patrioci chcieli upamiętnić ofiary nazizmu”.
Chcieli tam pójść z krzyżem, a Niemcy zaatakowali ich tak, jakby to byli najbardziej brutalni kibole, nie wiadomo, kto jeszcze. Nie było żadnej przesłanki do tego, żeby podjąć tego typu interwencję, która była niezwykle brutalna
— mówił kandydat PiS na urząd premiera.
Prof. Przemysław Czarnek zwrócił uwagę na fakt, że doszło do brutalnej pacyfikacji ludzi, którzy mieli wyłącznie pokojowe zamiary.
Kiedy gwałcone są kobiety w niemieckich pociągach albo na niemieckich ulicach w kolonii, to niemiecka policja nie reaguje, bo to są migranci. Rasizm przeciwko białym postępuje w Europie Zachodniej. A kiedy zwykli ludzie chcą iść z krzyżem W miejsce upamiętnienia ofiar II wojny światowej, wtedy są pałowani tak, jakby to byli jacyś bojówkarze, których trzeba zatrzymać nie tylko zwykłymi metodami, tylko trzeba ich aresztować, spałować, spacyfikować, pobić do prawie nieprzytomności. To jest upadek na naszych oczach normalnych standardów i normalnego życia w Europie Zachodniej
— powiedział.
Ambasador RFN złoży wyjaśnienia?
My wczoraj żądaliśmy i będziemy żądać cały czas, również dzisiaj, natychmiastowego wezwania do MSZ-u ambasadora Republiki Federalnej Niemiec, który ma obowiązek złożyć wyjaśnienia, dlaczego policja zachowała się w ten sposób, jaki jest stan zdrowia Polaków poszkodowanych w tym brutalnym zajściu i skąd ta antypolska fobia u niemieckich służb
— zaznaczył wiceprezes PiS
Żądamy od pana Sikorskiego natychmiastowej reakcji. Od pana Tuska natychmiastowej reakcji. Od tego jest państwo polskie. Jeśli państwo polskie nie zareaguje, a już nie zareagowało, to znaczy, że jesteśmy z dykty i to takiej naprawdę przemoczonej
— ocenił prof. Przemysław Czarnek.
„To się w głowie nie mieści”
Przypomniał, że „grupa Polaków, także w starszym wieku, niosąc krzyż w miejscu upamiętnienia, została brutalnie spałowana i pobita bardzo dotkliwie przez niemiecką policję”.
I my teraz bez żadnych wyjaśnień ze strony niemieckiej mamy podpisywać jakąś umowę o współpracy z Niemcami? Przepraszam, ale to się w głowie nie mieści
— podkreślił prof. Czarnek.
Kandydat na urząd premiera skomentował także zachowanie Radosława Sikorskiego w związku z traktatem polsko-niemieckim.
Antypolskość i antypolska fobia pana Sikorskiego, saloniarza z Europy, jest powszechnie znana, więc myślę, że mój komentarz do tego jest zbędny. […] Jestem przekonany, że proniemiecka i antyamerykańska polityka Tuska, jego rządu i wszystkich jego współpracowników typu właśnie Kosiniak-Kamysz dzisiaj osiąga Zenit i jest zaognieniem niebezpieczeństwa wobec Polski, bo to do niczego dobrego nie prowadzi
— podsumował wiceprezes PiS.
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Telewizja wPolsce24/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762827-czarnek-gdy-gwalcone-sa-kobiety-niemiecka-policja-nie-reaguje
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