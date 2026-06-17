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Zaskoczenie w neo-TVP Info! Zgorzelski twardo bronił prezydenta u Wysockiej-Schnepf. "Ma najlepsze relacje..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/WILL OLIVER/X TVP Info w likwidacji
autor: PAP/EPA/WILL OLIVER/X TVP Info w likwidacji

Pracownica TVP Info w likwidacji Dorota Wysocka-Schnepf zapytała w swoim programie wicemarszałka Sejmu z PSL Piotra Zgorzelskiego o efekty ostatniej wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA. Najpewniej spodziewała się fali krytyki pod adresem polskiej głowy państwa ze strony polityka PSL, tymczasem rzeczywistość okazała się zupełnie inna.

Przypomnijmy, że prezydent Karol Nawrocki uczestniczył w uroczystościach związanych z 250-leciem Stanów Zjednoczonych, a także w obchodach 80. rocznicy urodzin prezydenta USA Donalda Trumpa. Przy tej okazji polska głowa państwa nie tylko rozmwawiała w „cztery oczy” z Donaldem Trumpem, ale Karol Nawrocki odbył też szereg innych spotkań, chociażby z liderem republikańskiej większości w Senacie, Johnem Thune, czy z przewodniczącym senackiej komisji sił zbrojnych Rogerem Wickerem. Mimo to niektórzy politycy obecnej opcji rządzącej w Polsce, na przykład minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, pozwolili sobie na drwiny z wizyty polskiego prezydenta. Na tym tle zupełnie inne stanowisko zabrał Piotr Zgorzelski, i to jeszcze na antenie TVP Info w likwidacji.

Każda wizyta polskiego polityka w Stanach Zjednoczonych jest wizytą, która z pewnością może przynieść efekt. Trochę mnie denerwują, może czasami żenują te heheszki z wizyty prezydenta Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych, bo na to mam odpowiedź. To pokażcie polityka, który pojedzie i załatwi cokolwiek więcej. Dzisiaj tylko i wyłącznie prezydent Nawrocki ma takie, można powiedzieć, najlepsze relacje spośród wszystkich polityków w Polsce i trzeba je cenić, trzeba wpisywać te relacje w strategię Polski, tak samo jak trzeba cenić i wpisywać w strategię Polski dobre relacje premiera Donalda Tuska i naszej koalicji z częścią europejską

— mówił Piotr Zgorzelski w programie Wysockiej-Schnepf.

To lepiej gdyby nie pojechał, nie rozmawiał?”

Tak dzisiaj trzeba ustawiać wektory polityki międzynarodowej i nie zrzymać się, że Karol Nawrocki spotkał się tyle a tyle. Liczenie tych sekund jest po prostu małostkowe. To co, to lepiej gdyby nie pojechał, nie rozmawiał? A może podczas tej wizyty cokolwiek uda się załatwić, jesteśmy na to otwarci

— dodał.

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tkwl/X/TVP Info w likwidacji

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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