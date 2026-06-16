Żałosna reakcja MSZ na pobicie Polaków przez Niemców! Resort Sikorskiego pisze o "zajściach w Berlinie"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl
autor: Fratria/screenshot wPolityce.pl

Polski konsul w Berlinie działa w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków Ruchu Obrony Granic; ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody ich zatrzymania — poinformował na X rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.

We wtorek grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic chciała umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina głazie upamiętniającym Polaków zamordowanych przez Niemców podczas II wojny światowej. Ich działania zostały jednak przerwane przez interwencję niemieckiej policji.

Do zdarzenia odniósł się później we wpisie na platformie X rzecznik MSZ Maciej Wewiór.

Odnośnie zajścia w Berlinie: nasz konsul na miejscu działa — ustala w tej chwili okoliczności zdarzenia i powody zatrzymania

— napisał rzecznik resortu dyplomacji.

Brutalny atak Niemców na działaczy ROG

Późnym popołudniem w mediach społecznościowych zaczęły pojawiać się nagrania, na których niemieccy policjanci próbują zatrzymać niosących krzyż członków Ruchu Obrony Granic. W pewnym niemieccy policjanci zaczęli bić działączy ROG, powalać ich na ziemię. Część z nich po całym zdarzeniu trafiło do szpitala, w tym lider ROG Robert Bąkiewicz. Jego córka przekazała na X, że połamano mu żebra.

W nagraniu opublikowanym na swoim profilu na X Bąkiewicz podkreślał wcześniej, że członkowie Ruchu Obrony Granic nie prowadzą żadnego zgromadzenia, a chcieli jedynie pomodlić się przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary oraz umieścić tam krzyż, oraz tabliczki informujące o niemieckich zbrodniach. Apelował także do polskiej ambasady w Berlinie o pomoc w negocjacjach z niemiecką policją, wyrażając obawę, że ta użyje wobec nich siły.

Stanowisko berlińskiej policji

Zgodnie z komunikatem berlińskiej policji krótko przed godz. 16 przed Reichstagiem zebrało się około 15 osób w żółtych kamizelkach.

Z transparentami, dużym drewnianym krzyżem i przy głośnych okrzykach chciały one udać się pod polski Głaz Pamięci. Taki przemarsz do miejsca pamięci został im jednak zakazany przez nasze siły policyjne

— czytamy w komunikacie.

Zebranym — przy pomocy tłumacza — miano zaproponować zorganizowanie zgromadzenia w pobliskim Skulpturenparku albo „udanie się pojedynczo do miejsca pamięci”.

Gdy mimo to grupa, wraz z krzyżem i transparentami, udała się wspólnie w kierunku pomnika, policjanci zastosowali wobec sześciu osób środki ograniczające wolność. Ponieważ doszło przy tym do stawiania oporu, nasze siły interwencyjne zastosowały również środki przymusu bezpośredniego

— informuje berlińska policja. Po zakończeniu czynności policyjnych wszystkie osoby zostały zwolnione na miejscu.

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tkwl/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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