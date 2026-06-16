Prezes PiS dobitnie o zachowaniu Niemców! "Nóż w plecy..."

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X postanowił zaalarmować w sprawie polsko-niemieckiej umowy wojskowej, którą zamierza zawrzeć rząd Donalda Tuska. Przy tej okazji nawiązał do skandalicznej sytuacji w Berlinie, gdzie policjanci pobili działaczy Ruchu Obrony Granic tylko za to, że ci chcieli ustawić drewniany krzyż w miejscu, gdzie stoi głaz upamiętniający ofiary II wojny światowej.
Prezes PiS nawiązał w swoim wpisie do ogromnej pożyczki SAFE, zaciągniętej przez obecnie rządzących wbrew prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.
Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa
— napisał na X Jarosław Kaczyński.
„Co robi MSZ?”
Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy
— dodał.
Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?
— zapytał.
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tkwl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762812-prezes-pis-dobitnie-o-zachowaniu-niemcow-noz-w-plecy
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