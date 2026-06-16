Prezes PiS dobitnie o zachowaniu Niemców! "Nóż w plecy..."

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Prezes PiS Jarosław Kaczyński na platformie X postanowił zaalarmować w sprawie polsko-niemieckiej umowy wojskowej, którą zamierza zawrzeć rząd Donalda Tuska. Przy tej okazji nawiązał do skandalicznej sytuacji w Berlinie, gdzie policjanci pobili działaczy Ruchu Obrony Granic tylko za to, że ci chcieli ustawić drewniany krzyż w miejscu, gdzie stoi głaz upamiętniający ofiary II wojny światowej.

Prezes PiS nawiązał w swoim wpisie do ogromnej pożyczki SAFE, zaciągniętej przez obecnie rządzących wbrew prezydentowi Karolowi Nawrockiemu.

Jeden niemiecko-brukselski kredyt już zaciągnęli. Jutro planują zawrzeć umowę dotyczącą współpracy wojskowej Polski i Niemiec, twierdząc, że podniesie ona poziom naszego bezpieczeństwa

— napisał na X Jarosław Kaczyński.

Co robi MSZ?”

Biorąc pod uwagę, jak dzisiaj brutalnie zostali potraktowani nasi obywatele w Berlinie, jedynego, czego możemy się spodziewać ze strony Niemiec, które ani nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków, to noża w plecy

— dodał.

Co robi polska ambasada w Berlinie? Co robi MSZ?

— zapytał.

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tkwl/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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