Kłótnia pomiędzy publicystą Łukaszem Warzechą a posłem PiS i byłym wiceszefem MSZ Pawłem Jabłońskim przybrała dość nieoczekiwany obrót. Polityk opozycji poinformował o telefonie od wydawcy programu Warzechy. „Poinformował, że niestety zaplanowane na czwartek nagranie muszą przełożyć… Ale nie tracimy nadziei - może uda się w kolejnym tygodniu” - napisał Jabłońskim któremu publicysta zarzucił wcześniej unikanie debaty.
Czy Łukaszowi Warzesze i Pawłowi Jabłońskiemu udało się wreszcie porozumieć co do wizyty w programie? Najwyraźniej jeszcze nie teraz.
Poseł odmówił czy nie został zaproszony?
Łukasz Warzecha - publicysta, a także Paweł Jabłoński - poseł PiS, zaliczyli niedawno ostrą wymianę zdań. Poszło o… debatę w programie Warzechy. Dziennikarz twierdził, że były wiceminister zaproszenia odrzuca, polityk - że nie ma takiej możliwości, gdyż zaproszony nawet nie był.
Przy ponownym - podkreślam: ponownym - kontakcie z moim wydawcą pan poseł stwierdził, że nie usłyszał za pierwszym razem, o jaki program chodzi, a odmówił, bo godzina mu nie pasowała. Zapraszamy więc pana posła ponownie - mój wydawca czeka w tej chwili na jego odpowiedź
— pisał Warzecha na platformie X 10 czerwca.
Coraz bardziej żenujące się to robi… Wydawca Ł. Warzechy rzeczywiście w końcu zadzwonił dziś do mnie i zaprosił mnie do jego programu. Zgodziłem się od razu w tej rozmowie – więc nie wiem po co pan Łukasz Warzecha znowu zmyśla, że „czeka na odpowiedź”. Zmyśla też że to był „ponowny” kontakt – bo był to kontakt pierwszy. Ł. Warzecha kłamał ze „odrzuciłem zaproszenie”, publikuje kłamstwa że odpowiadam za jakieś działania MSZ z 2024 roku, teraz kłamie dalej zamiast przeprosić… Poza wszystkim – slabe to bardzo. Ale OK – żenujące czy nie – będzie okazja do konfrontacji. Nagranie ma być w przyszły czwartek, a emisja w sobotę. Do zobaczenia
— odpowiedział Jabłoński tego samego dnia.
Jabłoński ogłasza „aktualizację”
„Przyszły czwartek” to 18 czerwca. Dwa dni przed tą datą pojawił się dość niespodziewany zwrot akcji.
Aktualizacja: zadzwonił właśnie bardzo uprzejmy wydawca programu Łukasza Warzechy i poinformował, że niestety zaplanowane na czwartek nagranie muszą przełożyć… Ale nie tracimy nadziei - może uda się w kolejnym tygodniu 😞
— napisał dziś poseł Jabłoński.
X/jj
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762800-warzecha-przestraszyl-sie-posla-pis-pojedynek-przelozony
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