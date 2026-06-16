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Zembaczyński zawstydzony u Gozdyry! Pokazała jedno zdjęcie z lekarzem-milionerem z KO. "Ten pan był na tyle bezczelny..."

  • Polityka
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autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Sprawa młodego lekarza-milionera i radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida Kacprzyka, który zaledwie w rok zarobił w szpitalu 1,6 miliona złotych, chociaż nie ma nawet specjalizacji, zbulwersowała opinię publiczną. Kasprzyk zrezygnował już z członkostwa w KO, ale to nie kończy wyjątkowo niewygodnej dla władzy sprawy. Redaktor Agnieszka Gozdyra na antenie Polsat News pokazała niewygodne zdjęcie Witoldowi Zembaczyńskiemu, posłowi KO. Polityk w tej sytuacji starał się jakoś wybrnąć z sytuacji, ale raczej niespecjalnie mu to wyszło.

Red. Agnieszka Gozdyra pokazała zdjęcie z jednego z happeningów Koalicji Obywatelskiej przez wyborami parlamentarnymi w 2023 roku. Wówczas KO prowadziła akcję „Aleja milionerów”, w tamach której starano się pokazać, że wiele osób ze środowiska PiS zarobiło miliony w spółkach Skarbu Państwa. Okazało się, że na jednej z takich akcji obecny był… bohater obecnej afery KO, lekarz-milioner Dawida Kacprzyk.

To jest konferencja, która wyszydza aleje milionerów pisowskich, widzi pan? I tu stoi ten pan i ten pan był na tyle bezczelny, że szydząc z alei milionerów i z nieprawidłowości, które państwo czy pan w tej chwili wskazuje, jakiś czas później poznajemy go w takim kontekście, w jakim dziś rozmawiamy

— mówiła zbulwersowana red. Agnieszka Gozdyra, pokazując zdjęcie w telefonie Zembaczyńskiemu.

Idę o zakład, że takich przykładów w Polsce jest masa”

Zembaczyński najpierw przez chwilę milczał, najwyraźniej zawstydzony pokazanym zdjęciem, a następnie nie odniósł się wprost do fotografii, którą pokazała Gozdyra, zamiast tego postanowił wypowiedzieć się w taki sposób, jakby wspomniana afera nie dotyczyła Koalicji Obywatelskiej.

Ja pani powiem, co to jest. To jest system, w którym należy rozgraniczyć pracę dla publicznego sektora opieki zdrowotnej od pracy w prywatnym sektorze, bo bulwersujące niecałe 1,6 miliona pan zarobił w tym Szpitalu Południowym, prawda? W ilu miejscach jeszcze świadczył pracę? Ja idę o zakład, że takich przykładów w Polsce jest masa

— stwierdził Zembaczyński.

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tkwl/X/Polsat News

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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