Prokuratura oficjalnie potwierdza odwołanie prok. Dziedzic-Boguckiej przez Żurka

  • Polityka
  • opublikowano:
Prokurator Generalny Waldemar Żurek 11 czerwca zdecydował o odwołaniu prok. Julity Dziedzic-Boguckiej z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. / autor: PAP/Paweł Supernak
Prokurator Generalny Waldemar Żurek 11 czerwca zdecydował o odwołaniu prok. Julity Dziedzic-Boguckiej z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK. / autor: PAP/Paweł Supernak

Prokurator Generalny Waldemar Żurek 11 czerwca zdecydował o odwołaniu prok. Julity Dziedzic-Boguckiej z delegacji w Zachodniopomorskim Wydziale Zamiejscowym ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK” - potwierdziła rzeczniczka prasowa PG prok. Anna Adamiak. Ta decyzja natychmiast wywołała komentarze, ponieważ mężem prokurator jest szef KPRP minsiter Zbigniew Bogucki. Jego sejmowe wystąpienia denerwują Waldemara Żurka i Donalda Tuska do tego stopnia, że chcą zmiany regulaminu Sejmu, bo ograniczyć krytykę prezydenckiego ministra.

Prok. Anna Adamiak potwierdziła PAP doniesienia ws. odwołania z delegacji.

11 czerwca Prokurator Generalny Waldemar Żurek osobiście podjął decyzję i korzystając ze swoich ustawowych uprawnień odwołał panią Julitę Dziedzic-Bogucką z delegacji w zachodniopomorskim PZ 

— podała prok. Adamiak.

Jak podkreśliła, decyzja ta nie jest natychmiast wykonalna i dochowany został trzymiesięczny okres wypowiedzenia.

Pani prokurator przestanie wykonywać obowiązki w tej jednostce z dniem 30 września tego roku

— dodała.

Sęk w tym, że żaden przepis nie daje Prokuratorowi Generalnemu uprawnienie do odwołania z delegowania prokuratora z Wydziału PZ Prokuratury Krajowej. Uprawnionym do tego jest bezpośredni przełożony prokurator. Działaniom Żurka sprzeciwia się jego zastępca prok. Beata Marczak, odpowiedzialna właśnie za zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Ustawa Prawo o prokuraturze nie daje Prokuratorowi Generalnemu kompetencji do podjęcia takiej decyzji.

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Pamiętliwy Żurek

Prok. Dziedzic-Bogucka zajmowała się między innymi głośną, tzw. aferą melioracyjną i brała udział w przeszukaniu aresztowanego później i nieprawomocnie skazanego byłego sekretarza generalnego PO, a dziś senatora Stanisława Gawłowskiego.

Prok. Adamiak dopytywana, wskazała, że obecny status prok. Dziedzic-Boguckiej wskazuje na Prokuraturę Okręgową w Szczecinie „i należy przypuszczać, że tam pani prokurator trafi”. Zastrzegła jednak, że na ten moment nie ma ona wiedzy, co do tej decyzji.

Zaznaczyła też, że decyzja PG o odwołaniu z delegacji nie wymaga uzasadnienia.

Jest to pewien zakres władztwa prokuratora przełożonego (…), który może w każdym momencie osobę delegować i w każdym momencie osobę delegowaną może odwołać. Jednakże przy odwołaniu z delegacji konieczne jest zachowanie trzymiesięcznego terminu okresu tak zwanego wypowiedzenia

— stwierdziła prok. Adamiak.

Znamienny incydent

Przypadek Julity Dziedzic-Boguckiej wpisuje się również w szerszą serię decyzji kadrowych podejmowanych przez Waldemara Żurka. W ostatnim czasie odwołano m.in. Jana Drelewskiego z Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego, a także sześciu prokuratorów ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego. Z kolei prokurator Juliusz Rudak został odsunięty z delegacji do Prokuratury Krajowej. Wcześniej zablokowano jego działania wobec Ewy Wrzosek.

Warto przypomnieć, że Żurek mówił o żonie szefa KPRP jakiś czas temu w Sejmie.

Żurek zabrał głos podczas sejmowej debaty dot. prezydenckiego weta ws. ustawy o kryptowalutach. W swojej wypowiedzi zwrócił się do Zbigniewa Boguckiego i wspomniał o… jego żonie. Po tych słowach Żurka z sali plenarnej Sejmu można było usłyszeć głosy: Co to ma być!

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koal/PAP

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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