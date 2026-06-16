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TYLKO U NAS. Czy da się naprawić relacje rządu Tuska z USA? Jakubiak wymownie

  • Polityka
  • opublikowano:
Jakubiak o wizycie prezydenta Nawrockiego / autor: wPolsce24
Jakubiak o wizycie prezydenta Nawrockiego / autor: wPolsce24

Poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24 podkreślił, że niemożliwe jest to, aby premier Donald Tusk budował dobre relacje z Amerykanami. „Z jakiego powodu Niemcy mają kochać Amerykanów i odwrotnie? Za każdym razem się to kończy milionami trupów. To są fundamentalne przeszkody” - podkreślił.

Marek Jakubiak w kontekście sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA został zapytany, czy relacje pomiędzy rządem Donalda Tuska a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa da się jeszcze naprawić.

Nie da się. Nie da się, bo Tusk jest proniemiecki, a my jesteśmy proamerykańscy. Nie da się wody z ogniem połączyć

— wskazał polityk.

Kto z niemieckiej opresji wyciągał Europę w I wojnie światowej? Amerykanie. A kto wyciągał nas z opresji niemieckiej w czasie II wojny światowej? Amerykanie

— wskazał.

Z jakiego powodu Niemcy mają kochać Amerykanów i odwrotnie? Za każdym razem się to kończy milionami trupów. To są fundamentalne przeszkody, przez które się nie da tak po prostu powiedzieć: „fajny jesteś Merz, lubię cię” - podpisał Donald Trump. To tak nie działa po prostu. On załatwia własne niemieckie interesy, a oni budują w Europie Czwartą Rzeszę i to widzą Amerykanie i nie chcą do tego dopuścić

— powiedział.

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as/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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