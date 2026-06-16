Poseł Marek Jakubiak na antenie Telewizji wPolsce24 podkreślił, że niemożliwe jest to, aby premier Donald Tusk budował dobre relacje z Amerykanami. „Z jakiego powodu Niemcy mają kochać Amerykanów i odwrotnie? Za każdym razem się to kończy milionami trupów. To są fundamentalne przeszkody” - podkreślił.
Marek Jakubiak w kontekście sukcesu wizyty prezydenta Karola Nawrockiego w USA został zapytany, czy relacje pomiędzy rządem Donalda Tuska a administracją prezydenta USA Donalda Trumpa da się jeszcze naprawić.
Nie da się. Nie da się, bo Tusk jest proniemiecki, a my jesteśmy proamerykańscy. Nie da się wody z ogniem połączyć
— wskazał polityk.
Kto z niemieckiej opresji wyciągał Europę w I wojnie światowej? Amerykanie. A kto wyciągał nas z opresji niemieckiej w czasie II wojny światowej? Amerykanie
— wskazał.
Z jakiego powodu Niemcy mają kochać Amerykanów i odwrotnie? Za każdym razem się to kończy milionami trupów. To są fundamentalne przeszkody, przez które się nie da tak po prostu powiedzieć: „fajny jesteś Merz, lubię cię” - podpisał Donald Trump. To tak nie działa po prostu. On załatwia własne niemieckie interesy, a oni budują w Europie Czwartą Rzeszę i to widzą Amerykanie i nie chcą do tego dopuścić
— powiedział.
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as/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762733-czy-da-sie-naprawic-relacje-rzadu-tuska-z-usa-jakubiak-wymownie
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