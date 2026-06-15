Zbigniew Kuźmiuk: Naszym podstawowym zadaniem jest to, by akcesja Ukrainy do UE nie odbyła się kosztem polskich firm i obywateli

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria
Zdjęcie ilustracyjne / autor: Fratria

Ukraina oficjalnie już rozpoczęła konkretne negocjacje o członkostwie w Unii Europejskiej. „Naszym podstawowym zadaniem jest to, by akcesja Ukrainy nie odbyła się kosztem polskich firm i obywateli” – mówi poseł PiS dr Zbigniew Kuźmiuk.

Dziś Kijów oficjalnie otrzymał zgodę na otwarcie pierwszego z sześciu tzw. „klastrów rozszerzeniowych”, czyli już ruszyły główne negocjacje o przystąpieniu Ukrainy do Unii Europejskiej. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyenprzewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa przekonują, że rozszerzenie pozostaje „jednym z największych sukcesów UE” i „najlepszą inwestycją UE w naszą wspólną przyszłość”. I choć nikt nie mówi o konkretnej dacie wejścia Ukrainy do Wspólnoty, to jednak otwarcie pierwszego klastra ma znaczenie przełomowe, szczególnie że kolejne pięć otwarte zostanie już w przyszłym miesiącu.…

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