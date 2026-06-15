Cienkowska trafi za kratki? Sąd odmówił ludziom Żurka

Portal wPolsce24 ustalił, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska znalazła się w tarapatach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia odrzucił bowiem wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania ws. wypadku drogowego z jej winy po sprzeciwie poszkodowanego motocyklisty.
W kwietniu ubiegłego roku Marta Cienkowska spowodowała wypadek drogowy. Na skrzyżowaniu ul. Pięknej i Koszykowej w Warszawie nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Mężczyzna odniósł obrażenia, które wymagały ponad tygodniowej hospitalizacji.
Prokuratura Okręgowa w Warszawie próbowała… warunkowo umorzyć postępowanie wobec Cienkowskiej. Chciano uniknąć skazania minister i załatwić sprawę z motocyklistą polubownie. Te starania spełzły jednak na niczym.
Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat więzienia.
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Decyzja sądu
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał portalowi wPolsce24, że 1 czerwca 2026 roku zajął się wnioskiem prokuratury.
Sąd na podstawie art. 341 § 2 k.p.k. i art. 66 § 1 k.k. nie uwzględnił wniosku prokuratora
— poinformował SSR Tomasz Trębicki, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.
Pokrzywdzony wyraził stanowisko, w którym zakwestionował zasadność i przesłanki warunkowego umorzenia postępowania, w tym wysokość zadośćuczynienia
— wskazano w piśmie przekazanym wPolsce24.
Oznacza to, że sprawa ta swój finał może znaleźć w sądzie, ale termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.
Adrian Siwek/wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762719-cienkowska-trafi-za-kratki-sad-odmowil-ludziom-zurka
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