Cienkowska trafi za kratki? Sąd odmówił ludziom Żurka

  • Polityka
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Cienkowska może stanąć przed sądem / autor: Fratria
Cienkowska może stanąć przed sądem / autor: Fratria

Portal wPolsce24 ustalił, że minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska znalazła się w tarapatach. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia odrzucił bowiem wniosek prokuratury o warunkowe umorzenie postępowania ws. wypadku drogowego z jej winy po sprzeciwie poszkodowanego motocyklisty.

W kwietniu ubiegłego roku Marta Cienkowska spowodowała wypadek drogowy. Na skrzyżowaniu ul. Pięknej i Koszykowej w Warszawie nie ustąpiła pierwszeństwa motocykliście. Mężczyzna odniósł obrażenia, które wymagały ponad tygodniowej hospitalizacji.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie próbowała… warunkowo umorzyć postępowanie wobec Cienkowskiej. Chciano uniknąć skazania minister i załatwić sprawę z motocyklistą polubownie. Te starania spełzły jednak na niczym.

Za spowodowanie wypadku drogowego grozi do 3 lat więzienia.

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Decyzja sądu

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia przekazał portalowi wPolsce24, że 1 czerwca 2026 roku zajął się wnioskiem prokuratury.

Sąd na podstawie art. 341 § 2 k.p.k. i art. 66 § 1 k.k. nie uwzględnił wniosku prokuratora

— poinformował SSR Tomasz Trębicki, Prezes Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia.

Pokrzywdzony wyraził stanowisko, w którym zakwestionował zasadność i przesłanki warunkowego umorzenia postępowania, w tym wysokość zadośćuczynienia

— wskazano w piśmie przekazanym wPolsce24.

Oznacza to, że sprawa ta swój finał może znaleźć w sądzie, ale termin rozprawy nie został jeszcze wyznaczony.

Adrian Siwek/wPolsce24

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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