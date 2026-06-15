„Białe życie znaczy”. Wstrząsający reportaż wPolsce24!

Śmierć Henry’ego Nowaka wstrząsnęła całą Europą! Problem rasizmu wobec białych porusza Rafał Jarząbek w swym materiale „Białe życie znaczy”. Emisja już dziś o 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24.
Henry Nowak zmarł w nocy z 3 na 4 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez sikha Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”. Chłopak krótko potem zmarł.
Reportaż Rafała Jarząbka
Śladami tragicznych wydarzeń wyruszył red. Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24. Już dziś wyemitowany zostanie jego reportaż pt. „Białe życie znaczy”.
Czy migranci w Wielkiej Brytanii mają zbyt duże przywileje? Na czym polega „samobójcza empatia” brytyjskich władz? Odpowiedzi na te pytania otrzymamy o 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24.
On na pewno czuł, że ten jego koszmar się kończy, że teraz go uratują…
Telewizja wPolsce24/red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762718-biale-zycie-znaczy-wstrzasajacy-reportaz-wpolsce24
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