WIDEO

„Białe życie znaczy”. Wstrząsający reportaż wPolsce24!

  • Polityka
  • opublikowano:
"Białe życie znaczy" / autor: Telewizja wPolsce24
"Białe życie znaczy" / autor: Telewizja wPolsce24

Śmierć Henry’ego Nowaka wstrząsnęła całą Europą! Problem rasizmu wobec białych porusza Rafał Jarząbek w swym materiale „Białe życie znaczy”. Emisja już dziś o 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24.

Henry Nowak zmarł w nocy z 3 na 4 grudnia 2025 r. w Southampton od ran zadanych nożem przez sikha Vickruma Digwę. Po przybyciu na miejsce policji Digwa fałszywie oskarżył Nowaka o rasistowską napaść. Wprowadzeni w błąd policjanci aresztowali wykrwawiającego się 18-latka. Zignorowali jego słowa, gdy na nagraniu powtarzał: „nie mogę oddychać” i „zostałem dźgnięty”. Chłopak krótko potem zmarł.

Reportaż Rafała Jarząbka

Śladami tragicznych wydarzeń wyruszył red. Rafał Jarząbek z Telewizji wPolsce24. Już dziś wyemitowany zostanie jego reportaż pt. „Białe życie znaczy”.

Czy migranci w Wielkiej Brytanii mają zbyt duże przywileje? Na czym polega „samobójcza empatia” brytyjskich władz? Odpowiedzi na te pytania otrzymamy o 20:05 na antenie Telewizji wPolsce24.

On na pewno czuł, że ten jego koszmar się kończy, że teraz go uratują…

Telewizja wPolsce24/red

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych