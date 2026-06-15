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Mentzen kpi z Tomczyka. "Nie no, co ty tato"

  • Polityka
  • opublikowano:
Sławomir Mentzen podczas konferencji prasowej w Niemczech / autor: Fratria
Sławomir Mentzen podczas konferencji prasowej w Niemczech / autor: Fratria

Sławomir Mentzen któryś raz z rzędu uderza we własną armię” - powiedział Cezary Tomczyk w Radiu Zet, odpowiadają na pytanie słuchacza o mobilizację jednej brygady (wcześniej mówił o tym Mentzen). Lider Imperium Kontratakuje odpowiedział wiceszefowi MON za pomocą legendarnej sceny z „Dnia Świata”, gdy Adaś Miauczyński przepytywał swojego syna z angielskiego.

Prowadzący rozmowę Bogdan Rymanowski zadał pytanie od słuchacza: „Co stoi na przeszkodzie, aby przeprowadzić próbną mobilizację jednej brygady?”. Redaktor dodał, że „prawdopodobnie słuchacz nawiązuje do tego, co swego czasu mówił Sławomir Mentzen, że nie jesteśmy w stanie zmobilizować nawet jednej brygady”.

Sławomir Mentzen któryś raz z rzędu uderza we własną armię. Uderzał w generała Kukułę, uderzał w żołnierzy Wojska Polskiego, uderzał w polską armię. Mentzen po prostu szkodzi w takiej sytuacji polskiej armii, poczuciu bezpieczeństwa Polaków. To polska armia pierwsza w historii NATO zestrzeliła rosyjskie statki powietrzne

— powiedział Tomczyk.

Co usłyszeliśmy od pana Mentzena, że rakieta była za droga. To są kuriozalne słowa, które nie powinny nigdy przejść przez usta politykowi. Na pewno nie polskiemu, chyba że jakiemuś innemu

— dodał.

Rymanowski od razu odpowiedział:

Wie pan co mówił Bonaparte? Że do wygrania wojny są potrzebne pieniądze, pieniądze, jeszcze raz pieniądze. To oznacza, że warto patrzeć jakimi środkami likwidujemy środki przeciwnika.

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Do słów wiceszefa MON odniósł się sam zainteresowany. Mentzen posłużył się ikoniczną sceną z „Dni Świra”, gdy Adaś Miauczyński przepytywał swojego syna z języka angielskiego.

Lider Imperium Kontratakuje sparafrazował na portalu X legendarny dialog pomiędzy pomiędzy panami:

Może zmobilizujemy jedną brygadę?

Nie no, co ty tato

No zmobilizuj ją

No daj spokój

No zmobilizuj no

Weź się tato

Bo nie zmobilizujesz!

xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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