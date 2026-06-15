Konflikt Stanowski-skarbówka eskaluje. Prokuratura i... Najman

Od samego rana Krzysztof Stanowski i Agata Jagodzińska dyskutują na portalu X. Konflikt widocznie przybiera na sile. Szefowa związku pracowników Krajowej Administracji Skarbowej użyła względem założyciela Kanału Zero rady Marcina Najmana o „rozbiegu i ścianie”, poinformowała również o zawiadomieniu do prokuratury. Z kolei Stanowski dziwi się na „sposób komunikacji ze strony urzędnika państwowego”. Wszystko zaczęło się kilka dni temu, gdy Stanowski wypowiedział się na temat mandatu, jaki nałożyła urzędniczka KAS na właściciela pizzerii.
Od początku czerwca nie milkną echa głośnej sprawy mandatu, jaką dostała jedna z gdańskich pizzerii podczas kontroli KAS. Krzysztof Stanowski sam przyznał, że nawarzył piwa ostro krytykując urzędniczki skarbówki, ale dodał, że może go nawarzyć jeszcze więcej.
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Po jego kolejnym komentarzu w tej sprawie odezwała się Agata Jagodzińska, działaczka związkowa z KAS. Stanowski i Jagodzińska weszli w ostrą polemikę, która zdaje się nie mieć końca i tylko przybiera na sile.
Stanowski vs. Jagodzińska
Zainteresowani wymieniają „uprzejmości” na portalu X. Stanowski zaprosił Jagodzińską dwa dni temu do Kanału Zero na długą rozmowę, ale działaczka poinformowała, że po konsultacjach ze swoim środowiskiem podjęła decyzję o tym, żeby nie przychodzić.
Założyciel Kanału Zero odpowiedział: „Swoją drogą, to jest spory absurd, że w KAS pracuje mniej więcej tyle osób co w Orlenie i więcej niż w Dino. W Rybniku mieszka mniej osób niż pracuje w KAS. Wow”.
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Działaczka związkowa KAS nie wytrzymała, odwołała się do Marcina Najmana oraz poinformowała, że złoży zawiadomienie do prokuratury.
Pan powinien skorzystać z rady Marcina Najmana, rozpędzić się i … Kiedy Pan w końcu przeprosi zamiast brnąć? Składam zawiadomienie do prokuratury i zapewniam Pana, że moi prawnicy, którzy również pracują w KAS są lepsi od tych z Pana wielkich kancelarii. I niech Pan zapyta swoich kolegów z PiS, co mieli do czynienia z KAS czy warto ze mną walczyć
— napisała.
„I niech Pan zapyta swoich kolegów z PiS, co mieli do czynienia z KAS czy warto ze mną walczyć”. To chyba dość niecodzienny sposób komunikacji ze strony urzędnika państwowego
— odpowiedział Stanowski.
xyz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762682-konflikt-stanowski-skarbowka-eskaluje-prokuratura-i-najman
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