Świadek w sprawie FS uczył się odpowiedzi na pamięć? Ziobro uderza w Giertycha

  • Polityka
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Roman Giertych w Sejmie oraz wpis Zbigniewa Ziobry z portalu X / autor: Fratria/X-Zbigniew Ziobro
Roman Giertych w Sejmie oraz wpis Zbigniewa Ziobry z portalu X / autor: Fratria/X-Zbigniew Ziobro

Po pierwsze, zemsta za śledztwo w sprawie Polnordu. Po drugie, całkiem uzasadniony lęk, że doprowadzę je do końca, a wtedy sam Giertych trafi na długie lata tam, gdzie od dawna nie powinien czuć się obco – do więzienia. I jestem przekonany, że właśnie tak się stanie. Wie, że zrobię wszystko, na co pozwala prawo, aby Białołękę poznał dużo lepiej niż miał dotychczas okazję” - napisał Zbigniew Ziobro na portalu X, odnosząc się do osobistej vendetty Romana Giertycha na byłym ministrze sprawiedliwości.

Zbigniew Ziobro nie zamierza przechodzić do defensywy i stale uczestniczy (korespondencyjnie) w polskim życiu politycznym. Tym razem na tapet wziął Romana Giertycha.

Gdy Giertych uczył Mraza jego kłamstw na pamięć, było to z jego strony nawet racjonalne - choć poziom tego przedsięwzięcia pozostawiał wiele do życzenia. Dziś „wiarygodny świadek koronny” plącze się we własnych zeznaniach, a nawet dokumenty znalezione przez tuskową prokuraturę bezlitośnie obnażają jego konfabulacje. Fałszywe zeznania Mraza miały mnie pogrążyć. Giertych chciał się mnie pozbyć na długie lata. Trudno się dziwić – ma ku temu bardzo osobiste motywy

— czytamy we wpisie Ziobry.

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Zemsta za śledztwo w sprawie Polnordu”

Były prokurator generalny wskazał, że Giertych mści się za to, że Ziobro chciał go pociągnąć do odpowiedzialności.

Po pierwsze, zemsta za śledztwo w sprawie Polnordu. Po drugie, całkiem uzasadniony lęk, że doprowadzę je do końca, a wtedy sam Giertych trafi na długie lata tam, gdzie od dawna nie powinien czuć się obco – do więzienia. I jestem przekonany, że właśnie tak się stanie. Wie, że zrobię wszystko, na co pozwala prawo, aby Białołękę poznał dużo lepiej niż miał dotychczas okazję

— dodał.

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Ale opowiadanie absurdalnych historyjek o moim rzekomym spotkaniu z nim w areszcie oraz o zmianach prawa, które miałbym z tego powodu wprowadzać, przestaje być nawet propagandą. To materiał bardziej dla specjalistów niż dla prawników. Pseudologia phantastica to znane psychiatrii zaburzenie polegające na tworzeniu fantastycznych opowieści, w które z czasem zaczyna wierzyć nawet ich autor. Trudno oprzeć się wrażeniu, że ktoś bardzo intensywnie pracuje nad potwierdzeniem tej diagnozy

— kontynuował.

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Aresztowanie Kraskowskiego

Ziobro odniósł się do skandalicznego działania ekipy Tuska, która aresztowała dziennikarza śledczego Leszka Kraskowskiego - zajmował się sprawą Polnordu.

Za to utrudnianie obrońcy red. Kraskowskiego kontaktu z aresztowanym jest już twardym faktem, którego nie da się zagadać. W grudniu 2024 r. areszt na Białołęce zmienił zasady widzeń adwokackich – wprowadzono telefoniczne umawianie wizyt na konkretną godzinę. Obrońca dopełnił wszystkich wymaganych procedur, a mimo to nie został wpuszczony. Tak samo wcześniej haniebnie pozbawiono go udziału w czynnościach procesowych z dziennikarzem bezpośrednio po jego zatrzymaniu

— wskazał polityk.

Może Giertych wyłapywał jeszcze ostatnie pluskwy…

— zakończył.

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xyz/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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