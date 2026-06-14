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TYLKO U NAS. Takiego sondażu nie było od dawna! Aż tyle partii w Sejmie

  • Polityka
  • opublikowano:
Sala Sejmowa / autor: Fratria
Sala Sejmowa / autor: Fratria

Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla Telewizji wPolsce24, Prawo i Sprawiedliwość traci jedynie 3 punkty procentowe do prowadzącej Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie znalazłoby się aż sześć ugrupowań.

Według badania pracowni Social Changes, największym poparciem w Polsce cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głosować chce 33 proc. ankietowanych.

Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 30 proc. Polaków.

Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 12 proc. wyborców.

Sześć ugrupowań w Sejmie

Kolejne wyniki wskazują, że gdyby wybory parlamentarne zakończyły się takim wynikiem, w Sejmie znalazłoby się aż sześć ugrupowań.

Czwarte miejsce zajęła Nowa Lewica z poparciem na poziomie 8 proc. Tuż za jej plecami zameldowała się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7 proc.

Stawkę ugrupowań, które dostałaby się do Sejmu zajmuje partia Razem, na którą wskazało 5 proc. wyborców.

Telewizja wPolsce24/mly

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