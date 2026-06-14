Jak wynika z najnowszego sondażu pracowni Social Changes dla Telewizji wPolsce24, Prawo i Sprawiedliwość traci jedynie 3 punkty procentowe do prowadzącej Koalicji Obywatelskiej. W Sejmie znalazłoby się aż sześć ugrupowań.
Według badania pracowni Social Changes, największym poparciem w Polsce cieszy się Koalicja Obywatelska, na którą głosować chce 33 proc. ankietowanych.
Na drugim miejscu znalazło się Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 30 proc. Polaków.
Podium zamyka Konfederacja, którą wskazało 12 proc. wyborców.
Sześć ugrupowań w Sejmie
Kolejne wyniki wskazują, że gdyby wybory parlamentarne zakończyły się takim wynikiem, w Sejmie znalazłoby się aż sześć ugrupowań.
Czwarte miejsce zajęła Nowa Lewica z poparciem na poziomie 8 proc. Tuż za jej plecami zameldowała się Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7 proc.
Stawkę ugrupowań, które dostałaby się do Sejmu zajmuje partia Razem, na którą wskazało 5 proc. wyborców.
Telewizja wPolsce24/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762659-takiego-sondazu-nie-bylo-od-dawna-az-tyle-partii-w-sejmie
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