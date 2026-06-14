„Znam osoby, które odmawiały udziału w działaniach, z którymi nie zgadzały się z przyczyn etycznych” – pisze Agnieszka Jagodzińska z Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiadając na słowa Magdaleny Ogórek.
Magdalena Ogórek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniosła się do sprawy zamieszania wokół słów Krzysztofa Stanowskiego. W filmie przedstawiła własną sytuację związaną z interwencjami funkcjonariuszy, a także zwróciła się do Agaty Jagodzińskiej z KAS.
Przewodnicząca Związkowej Alternatywy w Krajowej Administracji Skarbowej postanowiła odpowiedzieć na nagranie dziennikarki Telewizji wPolsce24.
Za każdym razem, gdy słyszę relacje podatników, w tym również Pani, o sytuacjach, w których działania KAS były odbierane jako złośliwe, motywowane politycznie lub wręcz stanowiące formę odwetu, odczuwam duży smutek i żal na myśl, że takie sytuacje mogły mieć miejsce. Zawsze staram się wsłuchiwać w głos podatników i podchodzić do ich doświadczeń z należytą powagą, zakładając dobrą wiarę osób, które decydują się o nich opowiadać. Sama Pani zwróciła uwagę, że przedstawiam świat KAS jako idealny. Doskonale wiem, że taki nie jest. Nie uważam również, aby był aż tak zły, jak przedstawił go Krzysztof Stanowski
— napisała Jagodzińska.
„Element politycznej walki”
Szefowa Związkowej Alternatywy w KAS przedstawiła swoje spojrzenie na kwestię problemów w działaniu jej instytucji.
Polityczne audyty - nazwijmy rzeczy po imieniu - którymi KAS chwali się na swoich oficjalnych profilach, w tym komunikaty o wykryciu około 110 miliardów złotych nieprawidłowości, budzą mój głęboki sprzeciw. Nie boję się powiedzieć wprost, że wiele z tych działań odbieram jako element politycznej walki, a nie realizację misji służby publicznej. Każdy, kto w służbie publicznej kieruje się zemstą polityczną albo wykonuje polecenia motywowane wyłącznie interesem politycznym, nie powinien pełnić takiej funkcji. Dla takich ludzi nie powinno być miejsca ani w KAS, ani w żadnej innej służbie. To oczywiście wizja świata idealnego, a obie zgadzamy się, że taki nie istnieje. Mimo wszystko jestem przekonana, że zdecydowana większość urzędników i funkcjonariuszy KAS to zwyczajni, uczciwi ludzie o silnym kręgosłupie moralnym. Znam osoby, które odmawiały udziału w działaniach, z którymi nie zgadzały się z przyczyn etycznych. Znam również wielu urzędników, którzy przekazują mi informacje o zmianach mierników efektywności, ponieważ głęboko nie zgadzają się z tym, by ich praca była oceniana wyłącznie przez pryzmat liczby wystawionych przedsiębiorcom mandatów. Rozumiem Panią również jako osobę działającą w mediach społecznościowych ponieważ również moja aktywność spotyka się z wrogimi i obraźliwymi komentarzami - szczególnie gdy bronię urzędników
— czytamy.
Na koniec swojej wypowiedz podziękowała Magdalenie Ogórek za kulturę prowadzenia rozmowy.
Na zakończenie chciałbym podziękować Pani za kulturę prowadzenia tej rozmowy. W dzisiejszych czasach, zwłaszcza w mediach społecznościowych, rzeczowa i pełna szacunku wymiana poglądów staje się niestety coraz rzadsza. Tym bardziej doceniam zarówno formę Pani wypowiedzi, jak i jej wysoki poziom merytoryczny. Choć nie we wszystkim się zgadzamy, uważam, że właśnie takie rozmowy - oparte na argumentach, wzajemnym szacunku i gotowości do wysłuchania drugiej strony - mają największą wartość
— napisała Agata Jagodzińska.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762657-jagodzinska-odpowiada-ogorek-ws-stanowskiego
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