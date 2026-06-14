Kazimierz Wóycicki, który zasłynął skandalicznymi słowami wypowiedzianymi na antenie neo-TVP Info, dalej brnie w swoją opowieść. Tym razem szansę na to dostał w podcaście „Rzeczpospolitej”.
Wóycicki dał się poznać szerokiej publiczności, gdy rozemocjonowany zaczął na antenie neo-TVP Info porównywać polskich bohaterów do ludobójców z Ukraińskiej Powstańczej Armii.
Pytany przez Bogusława Chrabotę o sytuację na Ukrainie i decyzję prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia „Bohaterów UPA”.
Nic zresztą nie ma bardziej naturalnego niż nadania takiej nazwy jednostce armii ukraińskiej
— przekonywał Kazimierz Wóycicki.
Dopytywany przez prowadzącego, czy ta decyzja go nie bulwersuje, odparł
Mnie ani trochę.
Obrona Bandery
Następnie stawał w obronie Stepana Bandery.
Bandera to człowiek, który walczył o niepodległość Ukrainy. Zachowywał się mniej więcej tak, jak Piłsudski przez I Wojną Światową
— powiedział.
Odniósł się też do słów wiceministra Szeptyckiego, który porównał polskich bohaterów do morderców z UPA.
Porównanie z Żołnierzami Wyklętymi jest absolutnie oczywiste. A ja uważam, że jest również oczywiste porównanie z AK
— powiedział Wóycicki.
W pewnym momencie rozmowy wspomniał jednak, że zbrodnie ukraińskich nacjonalistów „można nazwać ludobójstwem”, ale dodał:
Mówienie, że polska strona to są aniołki… nie! Polacy w tak samo okrutny sposób i tak samo oddziały AK mordowały Ukraińców i tak samo mordowały dzieci i kobiety. Gdyby Ukraińcy bardzo chcieli, to też mogliby to nazwać ludobójstwem.
W rozmowie z Bogusławem Chrabotą mówił też, że to… strona polska powinna przeprosić Ukrainę za swoje obecne działania.
Też się czuję obywatelem polskim i mam bardzo dużo znajomych. Moi znajomi i ta część opinii publicznej, do której ja przynależę, oczekuje, że to polska strona przeprosi za to, co robi wobec Ukraińców obecnie
— mówił.
YT/„Rzeczpospolita”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762632-woycicki-znow-nadaje-tak-atakuje-polskich-bohaterow
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