Cenzura ws. ekshumacji na Wołyniu? Tak broni się Paweł Kowal!

  • Polityka
  • opublikowano:
Paweł Kowal / autor: Fratria
Paweł Kowal / autor: Fratria

Paweł Kowal broni się w sprawie oskarżeń o rzekomą cenzurę pracy dziennikarzy podczas ekshumacji ofiar ludobójstwa na Wołyniu. Wiceminister spraw zagranicznych przekonuje, że „niczego nie zakazał”.

Zbigniew Parafianowicz opublikował książkę pt. „Kłopot z Zełenskim”, w której jeden z rozmówców autora, przedstawiony jako dyplomata, mówił:

Kowal wprowadził – można powiedzieć – cenzurę. Nie wpuszczał dziennikarzy do miejsc, w których trwały prace. Nie pozwalał, by w Puźnikach pojawili się dziennikarze, którzy robiliby zdjęcia wydobywanych ofiar UPA. Dziennikarze mieli pojawić się tam w kontrolowany sposób i nie robić zdjęć dołów, w których były ludzkie szczątki.

Odpowiedź Kowala

Do oskarżeń pod swoim adresem Paweł Kowal odniósł się programie… Zbigniewa Parafianowicza, pt. „Bez Doktryny”.

Nie wprowadziłem żadnej cenzury (…) i nikomu niczego nie zakazałem, bo nie miałem takiego prawa. Ja po prostu radziłem ludziom, którzy tam jadą, żeby pilnowali materiału dowodowego

— mówił Kowal.

Ja oczekuję, żeby mnie w ogóle tym nie obciążać, bo jestem absolutnie pewien, że postępowałem tak, jak każdy odpowiedzialny człowiek

— przekonywał.

Paweł Kowal zapewniał, że chodzi o znaczenie tej sprawy dla Polski.

Osobom, które to prowadzą, mówiłem tylko, żeby pamiętały, że to jest super ważna sprawa dla Polski

— stwierdził.

Kwestia informacyjna jest również istotna i ona w żaden sposób nie była zablokowana

— mówił.

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YT/„Bez Doktryny”/mly

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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