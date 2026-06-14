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Tego jeszcze nie grali! W TVP przerwano program dla Sikorskiego. Mówił o... książce

  • Polityka
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Radosław Sikorski podczas obchodów Święta Służby Ochrony Państwa na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak
Radosław Sikorski podczas obchodów Święta Służby Ochrony Państwa na terenie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie / autor: PAP/Paweł Supernak

Pierwszy raz spotkałem się, żeby program publicystyczny ‘Woronicza 17’ został przerwany przez jakąś konferencję. Rozumiem, że to było polecenie dla prezesa Syguta” - powiedział doradca prezydenta RP Alvin Gajadhur na antenie TVP Info w likwidacji, odnosząc się do przerwania programu z powodu konferencji prasowej Radosława Sikorskiego w Opolu…

Siłowo przejęta Telewizja Publiczna w likwidacji znana jest z sączenia wszędobylskiej propagandy i skandalicznych treści, które przedstawia. W ostatnim czasie na antenie TVP Info w likwidacji dochodziło do relatywizacji banderyzmu, skandalicznym punktem kulminacyjnym była wypowiedź Kazimierza Wóyickiego, który wprost zrównał AK z UPA.

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Skandalicznych sytaucji z neo-TVP można mnożyć, jest tego bardzo dużo. Oprócz kłamliwej narracji historycznej, dochodzi również do promowania poszczególnych polityków koalicji 13 grudnia. Podczas jednego z programów, prowadząca Kamila Biedrzycka, przerwała dyskusję, żeby pokazać konferencję Radosława Sikorskiego w Opolu, jak ten mówi o… książce.

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Widzę jak działa Telewizja Publiczna”

Sytuację skomentował obecny w studio Alvin Gajadhur.

Pierwszy raz spotkałem się, żeby program publicystyczny „Woronicza 17” został przerwany przez jakąś konferencję. Rozumiem, że to było polecenie dla prezesa Syguta

— powiedział doradca prezydenta RP.

Nie jestem zaskoczony, bo widzę jak działa Telewizja Publiczna. Trudno być zaskoczonym

— dodał.

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xyz/TVP w likwidacji/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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