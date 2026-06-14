„Pierwszy raz spotkałem się, żeby program publicystyczny ‘Woronicza 17’ został przerwany przez jakąś konferencję. Rozumiem, że to było polecenie dla prezesa Syguta” - powiedział doradca prezydenta RP Alvin Gajadhur na antenie TVP Info w likwidacji, odnosząc się do przerwania programu z powodu konferencji prasowej Radosława Sikorskiego w Opolu…
Siłowo przejęta Telewizja Publiczna w likwidacji znana jest z sączenia wszędobylskiej propagandy i skandalicznych treści, które przedstawia. W ostatnim czasie na antenie TVP Info w likwidacji dochodziło do relatywizacji banderyzmu, skandalicznym punktem kulminacyjnym była wypowiedź Kazimierza Wóyickiego, który wprost zrównał AK z UPA.
Skandalicznych sytaucji z neo-TVP można mnożyć, jest tego bardzo dużo. Oprócz kłamliwej narracji historycznej, dochodzi również do promowania poszczególnych polityków koalicji 13 grudnia. Podczas jednego z programów, prowadząca Kamila Biedrzycka, przerwała dyskusję, żeby pokazać konferencję Radosława Sikorskiego w Opolu, jak ten mówi o… książce.
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„Widzę jak działa Telewizja Publiczna”
Sytuację skomentował obecny w studio Alvin Gajadhur.
Pierwszy raz spotkałem się, żeby program publicystyczny „Woronicza 17” został przerwany przez jakąś konferencję. Rozumiem, że to było polecenie dla prezesa Syguta
— powiedział doradca prezydenta RP.
Nie jestem zaskoczony, bo widzę jak działa Telewizja Publiczna. Trudno być zaskoczonym
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762620-w-tvp-przerwano-program-dla-sikorskiego-mowil-o-ksiazce
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