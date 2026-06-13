Z okazji podróży Karola Nawrockiego do Waszyngtonu na galę MMA, Donald Tusk postanowił podzielić się żartem o walkach w klatce. Na słowa premiera zareagował prof. Przemysław Czarnek, który przypomniał mu niewygodne dla szefa rządu zdarzenie.
Premier Tusk odpowiadając na pytania dziennikarzy o podróż prezydenta Karola Nawrockiego do Waszyngtonu na galę UFC, która odbędzie się w Białym Domu, pozwolił sobie na żart. Przestrzegł prezydenta, by nie dał się „zaciągnąć do klatki”.
Z gorącym apelem zwracam się do pana prezydenta, żeby nie dał się tam zaciągnąć do klatki. Wiemy, że lubi boks, ale lepiej nie ryzykować. Wiadomo, jak niektóre walki się kończą, więc mam nadzieję, że nie da się namówić na na tego typu konfrontacje. Ja życzę powodzenia panu prezydentowi w tej wyprawie amerykańskiej z oczywistych względów
– powiedział.
We wtorek z samego rana Komitet Bezpieczeństwa będzie pracował nad przygotowaniem miejsc infrastruktury, logistyki, pieniędzy pod kątem obecności wojsk amerykańskich w Polsce. Na to, że prezydent Nawrocki znajdzie okazję ten moment. No to są urodziny, to są zawody, jakieś walki, boks UFC, więc nie wiem czy będzie miał okazję, ale jeśli tak to mam nadzieję, że przypomni prezydentowi Trumpowi tę obietnicę
– dodał.
Reakcja Czarnka
Na słowa Tuska kolportowane przez profil Koalicji Obywatelskiej odpowiedział prof. Przemysław Czarnek. Kandydat PiS na premiera przypomniał, że Donald Tusk, w czasie podróży europejskich przywódców pociągiem do Kijowa, został odesłany do wagonu niższej klasy i nie mógł jej spędzić na rozmowach z najważniejszymi europejskimi liderami.
Mówi gość, który dał się zaciągnąć do wagonu drugiej klasy
– napisał polityka Prawa i Sprawiedliwości.
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762601-tusk-zartuje-z-prezydenta-czarnek-mocno-punktuje
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