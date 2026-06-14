Magdalena Ogórek opublikowała w mediach społecznościowych nagranie, w którym odniosła się do sprawy zamieszania wokół słów Krzysztofa Stanowskiego. W filmie przedstawiła własną sytuację związaną z interwencjami funkcjonariuszy, a także zwróciła się do Agaty Jagodzińskiej z KAS.
W swoim nagraniu dziennikarka Telewizji wPolsce24 mówiła, że tym razem wyjątkowo nie zgadza się z Agatą Jagodzińską. Chodzi jej o sprawę Krzysztofa Stanowskiego i jego słowa nt. przedstawicielki KAS.
Pozwalam sobie opublikować nagranie dzisiaj w kontrze, wyjątkowo w kontrze stanowiska szefowej związków zawodowych Krajowej Administracji Skarbowej pani Agaty Jagodzińskiej, z której stanowiskiem praktycznie zawsze w 95% się zgadzam. Jest to osoba, która sprawia, że ci, którzy mają bardzo małe zaufanie do tego organu, gdzieś tam to zaufanie powoli odżywa. Ale dzisiaj wyjątkowo nie mogę się zgodzić. Chodzi o sprawę Krzysztofa Stanowskiego, z którego metaforą w stosunku do urzędniczki aparatu skarbowego mogę się nie zgodzić, bo rzeczywiście jest kontrowersyjna, ale w całej rozciągłości zgadzam się ze zdaniem Krzysztofa Stanowskiego z wczoraj czy z dziś, nie wiem kiedy ono padło, że metafory nie powinno się rozliczać, a powinno się rozliczać karnie i z całą odpowiedzialnością majątkową tych funkcjonariuszy, którzy z powodów politycznych, bo mogą, działają na niekorzyść obywatela, niszczą mu firmę, niszczą przedsiębiorcę, powodują próby samobójcze
– powiedział Ogórek.
Jeżeli za działaniem funkcjonariusza, za opresją, które aparat skarbowy wywołuje, bo może, bo funkcjonariusz nie odpowiada karnie, ani swoim majątkiem. Oczywiście można złożyć zawiadomienie do do prokuratury, ale to przeważnie nic nie daje. Jeżeli funkcjonariusz niszczy życie, bo nie przedsiębiorcy, prywatnej osoby, społecznika, bo nie dopełnił swoich obowiązków, powinien odpowiadać karnie i swoim majątkiem
– przekonywała dziennikarka.
Pełna wypowiedź Magdaleny Ogórek:
X/mly
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762596-magdalena-ogorek-w-obronie-stanowskiego
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