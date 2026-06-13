Paweł Jabłoński w radiowej „Trójce” wyjaśnił Michałowi Szczerbie, jak katastrofalne błędy popełnił rząd Donalda Tuska w prawie paktu migracyjnego. Poseł KO nie miał argumentów, by temu zaprzeczyć.
Jabłoński: Powołajcie się na zasadę jednomyślności
Podczas wątku programu, dotyczącego paktu migracyjnego, poseł Jabłoński z PiS przypomniał o wydarzeniu sprzed ośmiu lat.
W 2018 r. Mateusz Morawiecki doprowadził do tego, że została wprowadzona zasada jednomyślności. To jest punkt 6 konkluzji Rady Europejskiej z czerwca 2018. I my mówiliśmy tylko tyle i aż tyle: Powołajcie się, rządzie Donalda Tuska, na zasadę jednomyślności, zablokujcie ten pakt migracyjny. Nie to że zagłosujecie przeciw, ale zaskarżcie to do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
— mówił Jabłoński.
Nawet wam skargę napisaliśmy, żebyście mieli przynajmniej ten punkt wyjścia. Nie zaskarżyliście tego, głosowaliście przeciw, a Donald Tusk mówił nawet, że - uwaga - Polska będzie beneficjentem paktu migracyjnego
— przypomniał.
„Teraz wszystko zależy od woli KE”
Poseł KO wtrącił wówczas, że beneficjentem rozwiązań paktu migracyjnego będzie cała Unia Europejska.
Polityk PiS puścił to mimo uszu i kontynuował swoją wypowiedź.
Potem Polska głosowała przeciw, teraz minister Duszczyk [Maciej Duszczyk, wiceszef MSZ], który rok temu zapowiadał, że się poda do dymisji, ale dalej się nie podał, mówi, że Polska częściowo będzie, częściowo nie będzie stosowała się do paktu migracyjnego. I że podobno wynegocjowaliście zwolnienie Polski. Zwolnienie jest tylko czasowe i zależy od dobrej woli Komisji Europejskiej
— zaznaczył Paweł Jabłoński.
Nie będzie szantażu KE?
Poseł PiS pozostawił do oceny słuchaczy, „czy mają głęboką wiarę w to, że Komisja Europejska nie będzie tym szantażowała Polski”.
Że powie, no, jak będziecie grzeczni, to wam może przedłużymy, ale jak będziecie niegrzeczni, jak wybierzecie nie takich polityków, jakich my tutaj byśmy chcieli wam wskazać, to wam znowu to ograniczenie zniesiemy i będziecie imigrantów przyjmować
— prognozował poseł PiS.
„Złe wrażenie o Komisji”
Michał Szczerba zdawał się nie mieć argumentów, którymi mógłby przekonująco odeprzeć tezę rozmówcy. Zdołał jedynie wykrztusić:
To pan ma złe wrażenie o Komisji Europejskiej
W tym momencie do dyskusji przyłączył się inny gość programu Dobromir Sośnierz, który zaczął zadawać pytania dotyczące KE i ich dotychczasowych działań, polegających na szantażu z użyciem środków europejskich.
Czyżby? Złe wrażenie? Bo wcale nie robiła tak wcześniej Komisja Europejska pieniędzmi z KPO, prawda?
— pytał retoryczne były europoseł Konfederacji.
Komisja Europejska zablokowała gros środków należących się Polsce z tytułu Krajowego Planu Odbudowy. Powoływała się wówczas na rzekomy brak praworządności w kraju. KE odblokowała jednak pieniądze po dojściu rządu Donalda Tuska do władzy, choć nie dokonano zmian dotyczących praworządności, a co gorsza wielokrotnie ją łamano.
SC/X/PR „Trójka”
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762579-starcie-jablonskiego-ze-szczerba-fakty-kontra-wrazenia
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