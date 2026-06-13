Należy wprowadzić obowiązkowe merytoryczne szkolenia z zakresu obronności dla posłów - zaproponował Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że posłowie, by decydować o sprawach sił zbrojnych nie muszą przejść nawet godziny wykładu. - To jest chore - stwierdził.
„Politycy nie są przygotowani do rozmowy o wojsku”
Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że posłowie, by uzyskać dostęp do informacji niejawnych muszą przejść „takie trochę formalne, niezbyt wiele warte szkolenie”.
Ale jednak jest to jakieś szkolenie
— przyznał i podkreślił, że żadne szkolenie nie obowiązuje w przypadku decydowania o siłach zbrojnych. Efekt, według wicemarszałka, jest więc oczywisty.
Obecnie większość polskiej klasy politycznej nie jest przygotowana do poważnej rozmowy o Siłach Zbrojnych.
— wskazał Bosak.
Można przez lata decydować o sprawach wojska, budżetu obronnego i strategicznych zakupów, nie mając podstawowej wiedzy na ten temat i nie przechodząc nawet podstawowego szkolenia z organizacji armii, jej zdolności czy systemu rezerw
— tłumaczył.
Decyzje podejmowane bez wiedzy
Wicemarszałek chce, by powstał system przeszkoleń dla parlamentarzystów.
Jeżeli głosujemy na tym sprawami, powinniśmy mieć wszyscy obowiązek przynajmniej zapoznać się ze strukturą sił zbrojnych, z jakimiś podstawowymi parametrami porównawczymi, jaką siłą dysponują nasi sąsiedzi, byśmy mogli to odnieść do jakiejś skali.
— tłumaczył.
Krzysztof Bosak podkreślił też, że konieczna jest rozszerzona oferta szkoleń.
W tej chwili można funkcjonować w polityce latami, dekadami, nie mieć żadnego kontaktu z tą tematyką i podejmować strategiczne decyzje
— dodał wicemarszałek Sejmu.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762567-bosak-chce-szkolen-dla-poslow-decyduja-bez-wiedzy
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