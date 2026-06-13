Bosak chce szkoleń dla posłów. "Decydują, a nie mają podstawowej wiedzy!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Krzysztof Bosak domaga się szkoleń z zakresu struktur sił zbrojnych / autor: Fratria
Krzysztof Bosak domaga się szkoleń z zakresu struktur sił zbrojnych / autor: Fratria

Należy wprowadzić obowiązkowe merytoryczne szkolenia z zakresu obronności dla posłów - zaproponował Krzysztof Bosak. Wicemarszałek Sejmu podkreślił, że posłowie, by decydować o sprawach sił zbrojnych nie muszą przejść nawet godziny wykładu. - To jest chore - stwierdził.

Politycy nie są przygotowani do rozmowy o wojsku”

Jeden z liderów Konfederacji podkreślił, że posłowie, by uzyskać dostęp do informacji niejawnych muszą przejść „takie trochę formalne, niezbyt wiele warte szkolenie”.

Ale jednak jest to jakieś szkolenie

— przyznał i podkreślił, że żadne szkolenie nie obowiązuje w przypadku decydowania o siłach zbrojnych. Efekt, według wicemarszałka, jest więc oczywisty.

Obecnie większość polskiej klasy politycznej nie jest przygotowana do poważnej rozmowy o Siłach Zbrojnych.

— wskazał Bosak.

Można przez lata decydować o sprawach wojska, budżetu obronnego i strategicznych zakupów, nie mając podstawowej wiedzy na ten temat i nie przechodząc nawet podstawowego szkolenia z organizacji armii, jej zdolności czy systemu rezerw

— tłumaczył.

Decyzje podejmowane bez wiedzy

Wicemarszałek chce, by powstał system przeszkoleń dla parlamentarzystów.

Jeżeli głosujemy na tym sprawami, powinniśmy mieć wszyscy obowiązek przynajmniej zapoznać się ze strukturą sił zbrojnych, z jakimiś podstawowymi parametrami porównawczymi, jaką siłą dysponują nasi sąsiedzi, byśmy mogli to odnieść do jakiejś skali.

— tłumaczył.

Krzysztof Bosak podkreślił też, że konieczna jest rozszerzona oferta szkoleń.

W tej chwili można funkcjonować w polityce latami, dekadami, nie mieć żadnego kontaktu z tą tematyką i podejmować strategiczne decyzje

— dodał wicemarszałek Sejmu.

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SC/X

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Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

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