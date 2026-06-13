Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA, ostro starli się w sieci o szacunek dla polskich służb. „Myślisz, że ludzie nie widzą Himalajów waszej hipokryzji i obłudy?” – skwitował Wąsik.
Czy Pan Kaczyński zamierza nadal zasłaniać oczy i uszy, gdy szef ich radiowęzła obraża funkcjonariuszy policji? Gdzie się podziało „murem za polskim mundurem”? No, gdzie?
— zapytał w wyjątkowo bezczelny sposób Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.
„Gdzie byłeś łajdaku?”
Na odpowiedź nie czekał długo.
Gdzie byłeś łajdaku, kiedy wasi politycy i akolici pluli i naprawdę obrażali funkcjonariuszy na granicy? Mówią ci coś nazwiska: Ochojska, Frasyniuk, Kurdej-Szatan, Joński, Szczerba? Myślisz, że ludzie nie widzą Himalajów waszej hipokryzji i obłudy?
— zapytał Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA.
Przykład bolesnej traumy związanej z doprowadzeniem skazańca do aresztu
— stwierdził Marcin Kierwiński.
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X/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762556-kierwinski-vs-wasik-a-szacunek-dla-sluzb-gdzie-byles-lajdaku
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