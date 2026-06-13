Ostre starcie Kierwińskiego i Wąsika o szacunek dla służb! „Gdzie byłeś łajdaku?”

  • Polityka
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Marcin Kierwiński i Maciej Wąsik / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fratria
Marcin Kierwiński i Maciej Wąsik / autor: PAP/Radek Pietruszka/Fratria

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i Maciej Wąsik, europoseł PiS i były wiceszef MSWiA, ostro starli się w sieci o szacunek dla polskich służb. „Myślisz, że ludzie nie widzą Himalajów waszej hipokryzji i obłudy?” – skwitował Wąsik.

Czy Pan Kaczyński zamierza nadal zasłaniać oczy i uszy, gdy szef ich radiowęzła obraża funkcjonariuszy policji? Gdzie się podziało „murem za polskim mundurem”? No, gdzie?

— zapytał w wyjątkowo bezczelny sposób Marcin Kierwiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

„Gdzie byłeś łajdaku?”

Na odpowiedź nie czekał długo.

Gdzie byłeś łajdaku, kiedy wasi politycy i akolici pluli i naprawdę obrażali funkcjonariuszy na granicy? Mówią ci coś nazwiska: Ochojska, Frasyniuk, Kurdej-Szatan, Joński, Szczerba? Myślisz, że ludzie nie widzą Himalajów waszej hipokryzji i obłudy?

— zapytał Maciej Wąsik, europoseł PiS, były wiceszef MSWiA.

Przykład bolesnej traumy związanej z doprowadzeniem skazańca do aresztu

— stwierdził Marcin Kierwiński.

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X/tt

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