Miller chwali słowa Przydacza o Ukrainie, ale też pyta: "Co na to pan Kowal?"

  • Polityka
  • opublikowano:
autor: Fratria
autor: Fratria

Szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej na antenie Polsat News zaznaczył, że Ukraina nie wejdzie do Unii Europejskiej, gloryfikując zbrodniczą formację UPA. Z takim stanowiskiem zgodził się w mediach społecznościowych były premier Leszek Miller. Wspomniał jednak przy tej okazji o z pośle KO, znanym ze zbyt bezkrytycznie proukraińskich poglądów - mowa o Pawle Kowalu.

Ukraina musi mieć świadomość, że z Banderą do Unii Europejskiej nie wejdzie i bez sympatii Polski i Polaków przede wszystkim do Unii Europejskiej nie wejdzie

— mówił Marcin Przydacz na antenie Polsat News.

Na miejscu strony ukraińskiej, powiem to wprost, raczej bym zabiegał o sympatię Polaków, a nie ich obrażał

— dodał.

Tylko co na to pan Kowal?”

Za te słowa pochwalił Przydacza były premier Leszek Miller.

Bardzo dobrze. Tylko co na to pan Kowal?

— napisał Leszek Miller, przypominajac przy tej okazji o Pawle Kowalu, z którym ostatnio często ścierał się na tle podejścia do Ukrainy.

Czytaj także

tkwl/X/Polsat News

Najnowsze artykuły

Wszystkie najnowsze artykuły w jednym miejscu

Śledź nas na Google News

Bądź na bieżąco — dodaj nas do Google News

Dziękujemy za przeczytanie!

Twoje wsparcie ma znaczenie. Buduj z nami niezależne media.

Wszystkie teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu. Dołącz do nas.

Subskrybuj Oglądaj wPolsce24 Wesprzyj nas

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy

Powiązane tematy

Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze Wesprzyj telewizję wPolsce24! I naszą misję - dziennikarstwo śledcze

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych