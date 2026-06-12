Mocne uderzenie Ziemkiewicza! W tle Tusk, Szeptycki i UPA

„Panie Tusk, nie chodzi o pochodzenie pana Szeptyckiego. Chodzi o relatywizowanie przez niego ukraińskich zbrodni. Gdyby jakiś polityk niemieckiego pochodzenia powiedział, że z holokaustem to nie takie proste, bo Żydzi też mieli swoje winy wobec Niemców, nikt nie miałby wątpliwości, nawet skończony idiota z pańskiego żelaznego elektoratu, o co tutaj chodzi. Nie mówiąc o tym, że ktoś taki na pewno nie byłby wiceministrem w rządzie Izraela” - powiedział Rafał Ziemkiewicz w nagraniu zamieszczonym na portalu X. Publicysta odniósł się w ten sposób do rzekomych ataków prawicy na Andrzej Szeptyckiego za skandaliczne słowa o Żołnierzach Wyklętych i UPA.
Nie milkną echa skandalicznej decyzji Wołodymyra Zełenskiego, żeby nadać jednej z jednostek wojskowych imię „bohaterów UPA”. Środowiska konserwatywne w Polsce są oburzone sytuacją i żądają odpowiednich retorsji względem Ukrainy. Zupełnie inaczej sytuację oceniają niektórzy politycy koalicji rządzącej. Od kilku dni trwa gorąca debata nt. słów wiceministra nauki Andrzeja Szeptycki, który stwierdził, że członkowie UPA to „trochę tacy ukraińscy żołnierze niezłomni”.
We wtorek posłowie opozycji zaatakowali z sejmowej mównicy Szeptyckiego za jego słowa. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek stwierdził m.in., że rząd to pasożyci i zdrajcy narodu polskiego. Zażądał przerwy w obradach i zwołania konwentu seniorów „w celu wyjaśnienia, dlaczego w tym rządzie dalej są Ukraińcy obrażający Polaków”. Z kolei były poseł PiS Janusz Kowalski zapowiedział kontrolę poselską dotyczącą „ukrainizacji w administracji publicznej”.
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„Relatywizowanie przez niego ukraińskich zbrodni”
Sprawa budzi ogromne emocje. Głos ws. zabrał dziennikarz Rafał Ziemkiewicz.
Pan Tusk rzucił się bronić swojego wiceministra Szeptyckiego, jakoby atakowanego przez prawicę za ukraińskie pochodzenie. A przecież Chopin powiada pan premier, a przecież inni. To mi przypomina stary kawałk o Icku, któremu mówią, że jego w salcie pół miasta obraca. A Icek na to: „A co to za miasto? Cztery domy na krzyż. Jak mi będziecie mówić, że to jest miasto”
— powiedział w nagraniu zamieszczonym na portalu X.
Panie Tusk, nie chodzi o pochodzenie pana Szeptyckiego. Chodzi o relatywizowanie przez niego ukraińskich zbrodni. Gdyby jakiś polityk niemieckiego pochodzenia powiedział, że z holokaustem to nie takie proste, bo Żydzi też mieli swoje winy wobec Niemców, nikt nie miałby wątpliwości, nawet skończony idiota z pańskiego żelaznego elektoratu, o co tutaj chodzi. Nie mówiąc o tym, że ktoś taki na pewno nie byłby wiceministrem w rządzie Izraela
— dodał.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762477-mocne-uderzenie-ziemkiewicza-w-tle-tusk-szeptycki-i-upa
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