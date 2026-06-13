Politycy koalicji 13 grudnia jeden po drugim starają się być zabawni i kierują docinki pod adresem prezydenta Karola Nawrockiego z powodu zaproszenia na 80. urodziny Donalda Trumpa. Teraz dołączył do nich Marek Siwiec, który drwi z imprezy przed Białym Domem nazywając ją „mordobiciem, którego nie rozumie”. Jednak jednocześnie zaznaczył, że prezydent Polski powinien skorzystać z zaproszenia. „Natomiast te wszystkie opowieści o tym, że Nawrocki powinien lecieć za swoje, to są bzdury” - przyznał w programie Polsat News.
Siwiec: Mordobicie, którego ja nie rozumiem
Prezydent USA z okazji swoich urodzin organizuje galę MMA, która odbędzie się przed Białym Domem. Stąd okazja polityków rządowej koalicji do wykazania, że są oni ponad takie rozrywki.
Donald Trump, który kończy 80 lat i jest prezydentem kraju, który świętuje 250 lat istnienia, urządza z tej okazji mordobicie. Krew się ma lać
— skomentował Marek Siwiec w programie Polsat News.
Jeżeli będzie tam to mordobicie, którego ja nie rozumiem, to myślę, że prezydent Nawrocki może być atrakcyjnym uczestnikiem tego wydarzenia, bo on jednak z tym boksem coś miał wspólnego, on się z tym wręcz afiszuje
— opowiadał szef kancelarii Sejmu.
Sikorski: Niech Nawrocki wejdzie co najmniej do półfinału
Wcześniej swój dystans do tego typu przedstawień wyrażał Radosław Sikorski.
Trzymam kciuki, aby prezydent Karol Nawrocki wszedł co najmniej do półfinału
— napisał wicepremier w serwisie X.
Krzysztof Brejza chciał być jeszcze dowcipniejszy.
Trudno powiedzieć, czy tak nagły wylot Nawrockiego do USA na galę mieszanych walk MMA organizowaną przez Trumpa ma jakiś związek z faktem, że wielu zawodników odmówił startu i organizatorzy szukają szybko zastępstwa…
— napisał europoseł.
Obydwaj na X spotkali się z komentarzami, o których woleliby zapomnieć. Szczególnie boleśnie podsumował Brejzę Szymon Jadczak z wp.pl.
Słyszeliście o jakiejś wartościowej działalności tego polityka, która by uzasadniala płacenie mu dużej pensji, bo na razie widzę tylko trolowanie w social mediach?
— pytał dziennikarz.
Siwiec: Więcej relacji dobrze, mniej źle
Marek Siwiec przyznał jednak, że bez względu na jakość rozrywek proponowanych przez amerykańskiego prezydenta, Karol Nawrocki powinien jechać. Wszelkie sugestie, że głowa państwa powinna odbyć za własne pieniądze, uznał za „bzdury”.
Jeżeli jakikolwiek prezydent USA zaprosiłby polskiego prezydenta, to powinien lecieć i być w takim miejscu, ponieważ więcej relacji to jest dobrze, mniej relacji to jest źle
— tłumaczył.
Na wiele więcej politycznie ja nie liczę przy tej okazji. To nie jest okazja do ustaleń, tylko to będzie raczej impreza, której gospodarz chce się dobrze bawić
— dodał.
Wizyta nieformalna, ale…
Prezydent Polski uda się do Stanów Zjednoczonych w niedzielę. Wizyta nie będzie miała oficjalnego charakteru. Jednak szef biura polityki międzynarodowej KPRP, Marcin Przydacz, poinformował, że „będzie okazją do rozmów w zakresie bezpieczeństwa i relacji dwustronnych”.
Najważniejsza jest oczywiście dla nas kwestia polityki bezpieczeństwa
— zaznaczył prezydencki minister.
{links Siwiec bez poświadczenia bezpieczeństwa. Kuriozalne tłumaczenia Szłapki: Nie musi mieć dostępu do wszelkich informacji
SC/PolsatNews/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762472-siwiec-o-zaproszeniu-dla-prezydenta-powinien-leciec
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