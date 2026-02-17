Adam Szłapka w żenujący sposób próbował wybrnąć z odniesienia się do informacji niewygodnej dla obecnej władzy o tym, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa. „Wcale nie jest powiedziane, że nadzorując kancelarię ma dostęp i potrzebuje tego dostępu do wszelkich informacji” - zaznaczył rzecznik rządu.
Szłapka został poproszony na konferencji prasowej o komentarz do informacji medialnych, że szef Kancelarii Sejmu Marek Siwiec nie ma dostępu do informacji niejawnych i nie posiada poświadczenia bezpieczeństwa.
Nie znam sprawy poświadczenia bezpieczeństwa pana Marka Siwca. Jako szef urzędu oczywiście nadzoruje wszystkie komórki, które w Sejmie pracują. Natomiast wcale nie jest powiedziane, że nadzorując kancelarię ma dostęp i potrzebuje tego dostępu do wszelkich informacji
— podkreślił rzecznik rządu.
Szłapka zwrócił jednocześnie uwagę, że „nigdy nie jest też tak, że każda osoba, która ma poświadczenie bezpieczeństwa na przykład do poziomu informacji ściśle tajnej ma dostęp do każdej wydanej w Polsce takiej informacji”.
Bo musi mieć to uzasadnienie
— zauważył.
Dlatego wcale nie jest powiedziane, że osoba, która ma nadzór zwierzchni, czyli jest szefem danego urzędu, musi w każdym momencie z takich informacji korzystać. A na pewno osoby, które dostęp do takiej informacji mają, zawsze mają ważne poświadczenie bezpieczeństwa i zawsze jest konkretne zapotrzebowanie na taką informację
— powiedział Szłapka.
Dodał, że wynika to z ustawy o ochronie informacji niejawnych, która - jak zaznaczył - „jest w Polsce przestrzegana”.
Między innymi dlatego szef BBN Sławomir Cenckiewicz nie ma dzisiaj dostępu do informacji niejawnych
— podkreślił Szłapka.
Siewiec ma wystąpić o poświadczenie bezpieczeństwa
Kancelaria Sejmu w krótkim komunikacie przesłanym PAP podkreśliła, że szef Kancelarii Sejmu i jego zastępca wystąpią o poświadczenie bezpieczeństwa.
Niebawem odpowiednie wnioski zostaną złożone
— podkreślono.
