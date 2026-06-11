Kolejne kłopoty RPD! Horna-Cieślak wezwana przed komisję sejmową

Zamknięte posiedzenie komisji sejmowych z Rzeczniczką Praw Dziecka zapowiedziała Monika Rosa (KO). Miałoby się ono odbyć w trakcie kolejnego posiedzenia Sejmu i dotyczyć tego, jak traktowani są pracownicy biura RPD - w związku z informacjami mediów.
Według TVN24 część podwładnych zarzuca szefowej instytucji Monice Hornej-Cieślak mobbing oraz złą organizację zadań w biurze RPD, w którym miało dochodzić do naruszenia praw pracowniczych. Skargi urzędników na RPD trafiły do sądu pracy i Państwowej Inspekcji Pracy - podała stacja.
Wspólnie z przewodniczącą Katarzyną Uberhan (Lewica) zwołujemy w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia Sejmu posiedzenie połączonych komisji - Komisji ds. Dzieci i Młodzieży, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny
— zapowiedziała Monika Rosa (KO) podczas czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie.
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„Bardzo dużo pytań”
Dodała, że będzie to spotkanie zamknięte, ponieważ będzie dotyczyło „treści osobowych”.
Posłowie, posłanki mają do pani rzeczniczki bardzo dużo pytań odnośnie tego, w jaki sposób funkcjonuje instytucja
— powiedziała.
My tutaj rozróżniamy dwie kwestie - jedna to jest działalność rzeczniczki na rzecz dzieci, tę działalność oceniamy pozytywnie. Drugą kwestią jest to, w jaki sposób traktowani są pracownicy i tutaj - w związku z informacjami medialnymi - mamy dużo wątpliwości i dużo pytań
— podkreśliła.
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W jej ocenie taka instytucja jak Rzecznik Praw Dziecka „musi być organem, który traktuje swoich pracowników w sposób godny”.
Nie wyobrażam sobie, aby te informacje medialne pozostały bez naszej reakcji i odpowiedzi
— zaznaczyła.
Rosa jest przewodniczącą komisji ds. dzieci i młodzieży, a Uberhan przewodniczącą komisji polityki społecznej i rodziny.
Biuro Rzecznika Praw Dziecka w oświadczeniu „kategorycznie zaprzecza, jakoby w instytucji dochodziło do mobbingu czy naruszania praw pracowniczych”. Do biura nie wpłynęło żadne powództwo o mobbing, nie ma też obecnie żadnych zaleceń po kontroli PIP - przekazano.
xyz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762421-kolejne-klopoty-rpd-horna-cieslak-wezwana-przed-komisje-sejmowa
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