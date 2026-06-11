Niemieckie media nie owijają w bawełnę i stawiają warunek. Tusk ma być bardziej uległy wobec Kijowa i Berlina

  • Polityka
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Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak
Donald Tusk / autor: PAP/Paweł Supernak

„Sueddeutsche Zeitung” namawia Donalda Tuska do uległości wobec Niemiec i Ukrainy. To zdaniem dziennika warunek, by słuchano go w Berlinie, Londynie i Paryżu. Winą za konflikt z Ukrainą, po nadaniu tamtejszej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, niemiecki dziennik obarcza… prezydenta Karola Nawrockiego.

SZ”: Tusk ma pilnie opowiedzieć się po stronie Ukrainy

Według Viktorii Grossmann, warszawskiej korespondentki „SZ”, „Donald Tusk powinien pilnie opowiedzieć się po stronie prezydenta Ukrainy – jeśli chce mieć coś do powiedzenia w sprawie wojny i pokoju”.

Podobne rady niemiecka gazeta wysyła premierowi w związku ze sporem spowodowanym nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „bohaterów UPA” ukraińskiej jednostce wojskowej.

Polska informowana po fakcie”

Gazeta zaznacza, że „Tusk sporu z Ukrainą nie potrzebuje”.

Chce zasiadać przy stole podczas rozmów o przyszłości Ukrainy. Zamiast tego często dochodzi do spotkań tzw. grupy E3 złożonej z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Polska jest o tym informowana po fakcie

— pisze „SZ”, cytowany przez dw.com.

Autorka artykułu wskazała przy tym, że Polska „ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą ma powody, by chcieć mieć w tej sprawie coś do powiedzenia”. Sugeruje w ten sposób, że powodem nieobecności polskiego rządu we wspomnianych rozmowach jest jedynie przyznanie racji przez premiera prezydentowi Nawrockiemu w kwestii niedawnej decyzji Zełenskiego.

Powodem konfliktu jest Nawrocki”

Jak czytamy w niemieckich mediach, „jedną z głównych przyczyn konfliktu według dziennika jest Karol Nawrocki”.

Prawicowo-nacjonalistyczny prezydent i zdeklarowany przeciwnik rządu Tuska chce odebrać prezydentowi Ukrainy Order Białego Orła”

— pisze „Sueddeutsche Zeitung”.

Gazeta nazywa przy tym zachowanie Zełenskiego, który nazwał jednostkę wojskową na cześć UPA „brakiem wrażliwości”.

Ale Tusk powinien szybko zakończyć debatę na ten temat zapoczątkowaną przez Nawrockiego

— czytamy.

Ultimatum w niemieckich mediach

Nawrocki dąży do eskalacji, a Tusk zbyt często daje się ponieść przeciwnikom politycznym. Ponieważ Nawrocki zalicza również Niemcy do wrogów Polski, Tusk na wszelki wypadek rezygnuje z wystąpień z niemieckimi politykami lub wspólnych projektów wojskowych

— twierdzi „SZ”, przytaczana przez dw.com.

W konkluzji autorka tekstu stawia Tuskowi ultimatum.

Jeśli Tusk chce, by tam (Berlinie, Londynie, Paryżu) go bardziej słuchano, musi też w kraju wyraźnie opowiedzieć się po stronie sojuszników, od których domaga się uwagi i zaufania – Ukrainy, a także Niemiec”

– pisze niemiecki dziennik.

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SC/dw.com

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Zespół wPolityce.pl

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