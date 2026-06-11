„Sueddeutsche Zeitung” namawia Donalda Tuska do uległości wobec Niemiec i Ukrainy. To zdaniem dziennika warunek, by słuchano go w Berlinie, Londynie i Paryżu. Winą za konflikt z Ukrainą, po nadaniu tamtejszej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, niemiecki dziennik obarcza… prezydenta Karola Nawrockiego.
„SZ”: Tusk ma pilnie opowiedzieć się po stronie Ukrainy
Według Viktorii Grossmann, warszawskiej korespondentki „SZ”, „Donald Tusk powinien pilnie opowiedzieć się po stronie prezydenta Ukrainy – jeśli chce mieć coś do powiedzenia w sprawie wojny i pokoju”.
Podobne rady niemiecka gazeta wysyła premierowi w związku ze sporem spowodowanym nadaniem przez Wołodymyra Zełenskiego imienia „bohaterów UPA” ukraińskiej jednostce wojskowej.
„Polska informowana po fakcie”
Gazeta zaznacza, że „Tusk sporu z Ukrainą nie potrzebuje”.
Chce zasiadać przy stole podczas rozmów o przyszłości Ukrainy. Zamiast tego często dochodzi do spotkań tzw. grupy E3 złożonej z Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Polska jest o tym informowana po fakcie
— pisze „SZ”, cytowany przez dw.com.
Autorka artykułu wskazała przy tym, że Polska „ze względu na bezpośrednie sąsiedztwo z Ukrainą ma powody, by chcieć mieć w tej sprawie coś do powiedzenia”. Sugeruje w ten sposób, że powodem nieobecności polskiego rządu we wspomnianych rozmowach jest jedynie przyznanie racji przez premiera prezydentowi Nawrockiemu w kwestii niedawnej decyzji Zełenskiego.
„Powodem konfliktu jest Nawrocki”
Jak czytamy w niemieckich mediach, „jedną z głównych przyczyn konfliktu według dziennika jest Karol Nawrocki”.
Prawicowo-nacjonalistyczny prezydent i zdeklarowany przeciwnik rządu Tuska chce odebrać prezydentowi Ukrainy Order Białego Orła”
— pisze „Sueddeutsche Zeitung”.
Gazeta nazywa przy tym zachowanie Zełenskiego, który nazwał jednostkę wojskową na cześć UPA „brakiem wrażliwości”.
Ale Tusk powinien szybko zakończyć debatę na ten temat zapoczątkowaną przez Nawrockiego
— czytamy.
Ultimatum w niemieckich mediach
Nawrocki dąży do eskalacji, a Tusk zbyt często daje się ponieść przeciwnikom politycznym. Ponieważ Nawrocki zalicza również Niemcy do wrogów Polski, Tusk na wszelki wypadek rezygnuje z wystąpień z niemieckimi politykami lub wspólnych projektów wojskowych
— twierdzi „SZ”, przytaczana przez dw.com.
W konkluzji autorka tekstu stawia Tuskowi ultimatum.
Jeśli Tusk chce, by tam (Berlinie, Londynie, Paryżu) go bardziej słuchano, musi też w kraju wyraźnie opowiedzieć się po stronie sojuszników, od których domaga się uwagi i zaufania – Ukrainy, a także Niemiec”
– pisze niemiecki dziennik.
SC/dw.com
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762420-niemieckie-media-o-tusku-ma-byc-ulegly-wobec-kijowa-i-berlina
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