Bosak mocno o "Lex Szarlatan": Nie tak działa państwo prawa

Krzysztof Bosak, wicemarszałek Sejmu i jeden z liderów Konfederacji, ostrzega, że rządowy projekt, który jest określany jako „Lex Szarlatan”, może w praktyce doprowadzić do likwidacji całego sektora medycyny naturalnej i alternatywnej. Polityk przekonuje, że szeroka definicja „praktyk pseudomedycznych” pozwoli urzędnikom zakazać działalności zielarzom, homeopatom, masażystom, dietetykom, a nawet autorom porad zdrowotnych w internecie.
Jak wskazał Krzysztof Bosak, w Sejmie trwają prace nad ustawą określaną jako „Lex Szarlatan”, choć bardziej adekwatną nazwą byłoby „Lex Big Pharma”.
Pod pretekstem walki z oszustwami (co jest oczywiście słusznym i szczytnym celem), Ministerstwo Zdrowia chce zniszczyć cały sektor medycyny naturalnej i alternatywnej. W bardzo szerokiej i niejasnej definicji „praktyk pseudomedycznych” zmieści się każdy zielarz, homeopata i akupunkturzysta, a nawet dietetyk, masażysta czy autor internetowego artykułu o domowych sposobach leczenia. Wyłącznie od rozsądku i dobrej woli Rzecznika Praw Pacjenta będzie zależało, jak bardzo rozszerzy interpretację tej definicji i których zawodów zakaże
— zaznaczył jeden z liderów Konfederacji.
„Nie pozwólmy, by…”
Nie tak działa państwo prawa
— podkreślił.
Pandemia Covid-19 pokazała, jak w praktyce wygląda trzymanie się wyłącznie jednej, urzędowo uznanej linii postępowania, dyktowanej przez korporacje farmaceutyczne. Lekarze, którzy kontestowali tę linię, byli nękani i stawiani przed sądami. Środowiska, które narzuciły wówczas dominującą narrację, blokowały rzetelną debatę i zamykały się na alternatywne rozwiązania w polityce pandemicznej. Skutkiem były ludzkie dramaty, ograniczony dostęp do ochrony zdrowia, zgony wynikające nie tylko z samego wirusa, ale także z paraliżu systemu leczenia, oraz dług zdrowotny, którego konsekwencje będziemy odczuwać jeszcze przez wiele lat
— wskazał polityk.
Nie pozwólmy, by rządowa ustawa uczyniła patologiczne warunki z czasów pandemii naszą nową codziennością
— dodał Krzysztof Bosak.
Kara do 1 mln zł
Przypomnijmy, sejmowa komisja zdrowia powołała we wtorek, 9 czerwca, podkomisję nadzwyczajną, która zajmie się projektem nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, czyli „Lex Szarlatan”.
Zgodnie z uzasadnieniem autorów projektu celem zmian jest całkowite wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług. Ich zdaniem korzystanie z metod takich, jak alternatywne terapie jodem lub płynem Lugola, niszczenie komórek rakowych tzw. plazmoterapią, odczulanie biorezonansem czy leczenie ciężkich schorzeń niesprawdzonymi suplementami i „programami holistycznymi”, niesie ze sobą ogromne ryzyko. Praktyki te nie gwarantują wyleczenia i drenują kieszenie pacjentów, a przede wszystkim wprowadzają ich w błąd, co prowadzi do niebezpiecznego opóźnienia konwencjonalnego, opartego na nauce leczenia.
Po wejściu projektu w życie żaden podmiot nie będzie mógł udzielać świadczeń zdrowotnych bez oficjalnego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Resort zdrowia w porozumieniu z RPP przewidział także wysokie kary finansowe. Za naruszanie zbiorowych praw pacjentów będzie grozić kara do 1 mln zł, a za brak współpracy z rzecznikiem – do 100 tys. zł. Sankcje te będą obowiązywały także wtedy, gdy działalność zostanie zakończona tuż przed wydaniem decyzji.
Projekt „Lex Szarlatan” już na etapie konsultacji społecznych wzbudzał emocje, głównie wśród stowarzyszeń zrzeszających zielarzy, akupunkturzystów, homeopatów i salony kosmetyczne. Uwagi do projektu zgłosiło wiele dużych instytucji i organizacji, w tym m.in. Naczelna Rada Lekarska, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Polska Izba Ubezpieczeń, związki zawodowe, fundacje pacjentów, stowarzyszenia producentów suplementów i izby gospodarcze. Łącznie to niemal 5 tys. uwag.
FB/PAP/tt
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762418-bosak-mocno-o-lex-szarlatan-nie-tak-dziala-panstwo-prawa
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