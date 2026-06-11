Janusz Kowalski ogłosił, że wraz z politykami Konfederacji złożył w Sejmie projekt ustawy znoszący zwolnienie mniejszości narodowych z progu wyborczego. Poseł niezrzeszony ostrzega, że w przyszłości bez poparcia posłów reprezentujących mniejszości — zwłaszcza ukraińską lub niemiecką — nie będzie możliwe powołanie rządu.
„Nieuprawniony przywilej”
Janusz Kowalski poinformował we wpisie na platformie X, że razem z posłami Konfederacji złożył „projekt ustawy likwidujący nieuprawniony przywilej w Kodeksie wyborczym dla mniejszości narodowych, które zwolnione są z progu wyborczego”.
Istnieje realne zagrożenie, że za kilka lat bez poparcia posłów np. z mniejszości ukraińskiej czy niemieckiej w Polsce nie będzie mógł zostać powołany przez Sejm RP rząd. Ufam, że razem z posłem Krzysztofem Mulawą przekonamy posłów do likwidacji tego przywileju wyborczego w polskim prawie
— podkreślił Kowalski.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/762414-mniejszosci-a-powstanie-rzadu-nieuprawniony-przywilej
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