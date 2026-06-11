Mniejszości narodowe a powstanie rządu. „Nieuprawniony przywilej”

  • Polityka
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Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/Paweł Supernak
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/Paweł Supernak

Janusz Kowalski ogłosił, że wraz z politykami Konfederacji złożył w Sejmie projekt ustawy znoszący zwolnienie mniejszości narodowych z progu wyborczego. Poseł niezrzeszony ostrzega, że w przyszłości bez poparcia posłów reprezentujących mniejszości — zwłaszcza ukraińską lub niemiecką — nie będzie możliwe powołanie rządu.

„Nieuprawniony przywilej”

Janusz Kowalski poinformował we wpisie na platformie X, że razem z posłami Konfederacji złożył „projekt ustawy likwidujący nieuprawniony przywilej w Kodeksie wyborczym dla mniejszości narodowych, które zwolnione są z progu wyborczego”.

Istnieje realne zagrożenie, że za kilka lat bez poparcia posłów np. z mniejszości ukraińskiej czy niemieckiej w Polsce nie będzie mógł zostać powołany przez Sejm RP rząd. Ufam, że razem z posłem Krzysztofem Mulawą przekonamy posłów do likwidacji tego przywileju wyborczego w polskim prawie

— podkreślił Kowalski.

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X/tt

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